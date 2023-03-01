Александр Усс: «Актуальность темы развития Сибири с каждым годом возрастает»

Александр Усс на КЭФ-2023 Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске завершился первый день работы 19-го экономического форума. В этом году он проходит под девизом «Время Сибири», здесь обсуждают вопросы развития территорий с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.

На пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Российская экономика: на пути структурной трансформации» выступил губернатор края Александр Усс. Дискуссионная площадка прошла в первый день КЭФ-2023 в рамках деловой программы. Ее участники обсуждали возможные пути решения изменения структуры экономики страны, делая акцент на роли регионов Сибири в этих глобальных процессах.

- Показательно, что наш форум стартовал именно с этого важного для края, Сибири и России мероприятия. Актуальность темы развития Сибири с каждым годом возрастает. Несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку, мы сохранили главное – устойчивость развития экономики региона, - сказал Александр Усс. - Именно в этот тяжелый год многие отрасли демонстрируют не только устойчивость, но и рост. Среди них – строительство, обрабатывающее производство, машиностроение. Сегодня важно решить задачу структурной перестройки экономики, обеспечить переход от сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью, новым технологиям, развивать инвестиционную активность.

Эксперты отметили особую роль Красноярского края в новой парадигме развития Сибири. Так, академик РАН, доктор экономических наук, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков подчеркнул, что экономика Красноярского края имеет большое значение и серьезный потенциал в экономике Сибири:

- Регион, как водораздел, соединяет запад и восток. Экономика края – одна из ведущих в стране, в особенности в области леса и горно-сырьевого комплекса, и сейчас резко и значительно возрастает роль кооперации и интеграции различных экономических секторов. И с этой точки зрения то, что делает Александр Усс и его команда, – чрезвычайно важно. Так, комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь» обеспечивает формирование той самой меридиональной кооперации и взаимодействие различных хозяйствующих субъектов.