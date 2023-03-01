Участники молодежной площадки КЭФ-2023 обсудили вопросы образования и возможностей профессионально роста

Фото: ИВАНОВА Диана

Начал работу 19-й Красноярский экономический форум. Трехдневную программу форума открыла молодежная площадка «Поколение 2035».

- Ежегодно Красноярский экономический форум стартует с молодежного дня. В этом году мы обсуждаем тему профессионалов будущего, - рассказал Евгений Гаврилов, председатель Молодежного правительства Красноярского края. - Сегодня на площадках работают 14 молодежных лидеров – молодых экспертов из разных уголков страны, порядка 1000 очных участников из 45 регионов обсуждают возможные траектории своего развития. В рамках молодежных площадок мы подняли самые разные темы – темы молодежных профессиональных сообществ, бизнеса и предпринимательства, возможности работы на госслужбе.

В этом году впервые участниками молодежной площадки стали и совсем юные ребята с 14 лет: на площадку форума приехали лидеры Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из сибирских регионов, участники и выпускники управленческой программы Росмолодежи «Голос Поколения».

В пленарном заседании «Профессионалы будущего: образование и карьера 2035» принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс.

- Я уверен, что Сибирь и Красноярский край – это хорошее место для получения качественного образования. И главной предпосылкой этого качества является практическая ориентированность. Сибирский федеральный университет, в котором мы сейчас находимся, изначально задумывался Президентом Владимиром Путиным как научно-образовательная платформа крупнейших корпораций, которые являются локомотивами нашей экономики. Именно таким образом мы стремимся строить нашу систему образования, начиная со школ, где создаются профессионально-ориентированные, корпоративные классы. У нас есть фонд науки, оттуда мы выделяем средства на те программы, которые реально востребованы в нашей экономике. Такую же цель преследуют наши именные стипендии, которые получают как школьники, так и студенты, - комментирует Александр Усс, губернатор Красноярского края.

На дискуссионных площадках участники форума обсудили возможности получения профессиональных навыков, начиная со школьных лет, проектирование карьерного пути и профессиональные тренды будущего, перспективы для молодежи на ближайшее десятилетие.

Опытом формирования компетенций будущих специалистов поделился заместитель генерального директора президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля:

- В части профессиональных компетенций молодых специалистов, конечно же, большое значение имеют университеты, средние профессиональные учебные заведения. Но есть и то, что нужно работодателям от будущих специалистов - надпрофессиональные компетенции, то, что должно быть прокачано в дополнение к основным образовательным программам, которые есть в университетах. И президентская платформа АНО «Россия - страна возможностей» предлагает ряд решений: на базе большинства университетов Красноярского края развернуты центры компетенций, где оцениваются компетенции ребят. В результате они получают свои уникальные «дорожные карты», индивидуальную траекторию развития и дальнейшие рекомендации по участию в различных конкурсах, проектах и получают возможности профессионального развития. В крае действует очень серьезная система по работе с молодежью, по подготовке кадров. Наш центр компетенций базируется в СФУ, ежегодно боле 5 тысяч человек проходят оценку развития. И мы планируем, что такая практика растиражируется на все вузы края. Ведь наша основная задача - сократить отток квалифицированных кадров из региона.

Добавим, итоги работы молодежного дня подведут завтра, 2 марта, в основной день деловой программы форума.

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