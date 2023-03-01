На Красноярском экономическом форуме предложили создать комплексную федеральную программу для поддержки альтернативной энергетики в Арктике

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В рамках Красноярского экономического форума «Время Сибири» состоялась панельная дискуссия «Развитие распределенной генерации в удаленных районах». Ее участники пришли к выводу, что обеспечить устойчивое и эффективное энергоснабжение малых поселков, добывающих предприятий, фермерских хозяйств и туристической инфраструктуры на Крайнем Севере возможно только при поддержке государства. Эксперты вышли с предложением о создании соответствующей комплексной федеральной программы.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица отметил, что энергоснабжение труднодоступных северных территорий региона ведется с помощью дизельных станций. Процесс сопровождают высокие затраты, учитывая стоимость доставки топлива в ограниченный период навигации на Енисее и северных реках, а также высокий износ оборудования, которое работает на севере годами практически без остановки. Для их компенсации из краевого бюджета ежегодно выделяются субсидии в пределах трех миллиардов рублей.

По мнению Сергея Козупицы, решить проблему поможет строительство малых бесплотинных ГЭС и внедрение источников возобновляемой энергии – солнца и ветра. Недавно в эвенкийском поселке Тура при поддержке правительства края запущена в эксплуатацию автономная гибридная энергоустановка (АГУ). По предварительным расчетам, за счет использования солнечной энергии эта станция позволит снизить потребление дизтоплива на 1000 тонн в год.

Успешный опыт использования автономных гибридных энергоустановок есть и в Забайкальском крае. Так, по словам гендиректора компании «ЭКС Сибири» Игоря Шумейко, установка такой станции только в одном поселке с населением около 630 человек позволила сэкономить до 6,6 млн рублей в год. У компании есть планы создать целую систему гибридных энергоустановок в 43 небольших населенных пунктах. Но, по мнению эксперта, без поддержки государства бизнес подобные проекты «не вытянет».

Еще один участник дискуссии, гендиректор «Группы ЭНЭЛТ» Алексей Кремер, отметил, что в России уже производят все необходимое оборудования для АГУ. Одна из таких энергоустановок уже шесть лет работает в Якутии, экономия дизтоплива при ее использовании составляет до 60% в год.

Николай Сафронов, гендиректор компании «Глобал Гидро Рус», уверен, что на Крайнем Севере, где протекает огромное количество рек, надо активнее строить малые, бесплотинные ГЭС. Учитывая низкую себестоимость гидроэнергии, строительство подобной станции окупается за три года. Он также предложил переработать с учетом современных реалий созданную еще в 80-е годы прошлого века государственную программу по строительству малых ГЭС на территории России.