Фото: мэрия Красноярска

1 марта в Красноярске не будут звучать сирены системы оповещения. Об этом сообщает центр ГО и ЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве передают, что проверка готовности системы, запланированная на 1 марта, переносится. Такое решение приняло МЧС РФ. Новая дата испытаний пока не называется. Причина - хакерские атаки, проведенные 22 и 28 февраля 2023 года.

Напомним, что 1 марта с 10:30 часов и до вечера в Красноярске планировали проверить работоспособность и техсостояние автоматизированной системы централизованного оповещения населения гражданской обороны (АСЦО ГО). Должны были зазвучать сирены и громкоговорители с предупредительным сообщением.

Добавим, что перенести проверку системы оповещения решили не только в Красноярске, но и в ряде других городов. В Санкт-Петербурге же проверка будет проводиться в «тихом режиме» без включения сирен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске 1 марта зазвучат системы оповещения населения

Во всех районах города будут слышны сигналы сирен продолжительностью не больше 1 минуты. Будут работать громкоговорители с сообщением: «Внимание проводится техническая проверка системы оповещения!». (подробнее)