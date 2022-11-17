Губернатор Усс готов баллотироваться на второй срок

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Александр Усс заявил, что готов баллотироваться на второй губернаторский срок. Его текущие полномочия истекают только следующей осенью, но во время прямой линии он выразил готовность остаться во главе региона на очередной пятилетний срок.

– Я действительно готов идти на второй срок. Считаю, что есть силы, есть планы - и тем не менее я буду работать столько, сколько определит для меня президент и сколько это нужно красноярцам, – отметил Усс.

Добавим, что он был назначен на должность врио губернатора с 2017 года. В 2018 году его избрали на должность губернатора. В начале ноября Уссу исполнилось 68 лет.