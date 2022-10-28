Сорта картофеля для сибирских условий

Фото: Мария ЛЕНЦ

Производителей картофеля поддержат

По данным министерства сельского хозяйства РФ, уже на 19 октября в России был достигнут исторический рекорд по сбору зерна. Об этом заявил министр Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба. Уборка урожая практически завершена, на вторую половину октября зерновые были собраны с 93% площади, получено 147,5 млн тонн в бункерном весе, что является абсолютным рекордом. По итогам года планируется достичь максимальных 150 млн тонн. Вместе с тем фиксируется и более высокая, чем год назад, урожайность картофеля. Его накопано 5,7 млн тонн – это выше показателя 2021 года, рост урожайности более чем на 10%. В целом же по оценке минсельхоза, в текущем году валовый сбор картофеля в организованном секторе превысит 7 млн тонн. Традиционными лидерами по выращиванию картофеля стали Брянская, Тульская, Нижегородская, Московская и Астраханская области. На эти регионы приходится более трети общего объема производства.

Сейчас сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием картофеля и других овощей, получают поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. А с 1 января 2023 года стартует новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». На поддержку смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах – в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. Кроме того, с 1 января 2024 года начнет действовать новая норма о повышенном субсидировании строительства и модернизации овощехранилищ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выбирай на любой вкус и цвет

Как говорила героиня одного известного фильма: «Ты думаешь, картошка – это так вот просто, сварил и съел? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить?» Правда, в приготовлении разнообразных картофельных блюд важен не только кулинарный талант, но и сорт картофеля.

Проект по селекции и семеноводству адаптированного к сибирским условиям картофеля развивает Красноярский аграрный университет – лидер системы аграрного образования Сибири. Вуз работает над этой программой в партнерстве с ООО «Дары Малиновки». Результатом являются новые сорта картофеля, усовершенствованные технологии возделывания и новые технологии оздоровления семенного материала. Ученые работают в двух направлениях. Занимаются селекцией собственных сортов Арамис, Красноярский ранний. Сорта включены в госреестр и допущены к использованию. Красноярский ранний – раннеспелый сорт, созревает за 50-60 дней от появления всходов. Арамис среднеспелый, период вегетации 80-90 дней. По вкусовым качествам у обоих госоценка – «отличный». В ближайшем будущем ученые обещают и собственный фиолетовый сорт картофеля. Второе направление работы – оригинальное семеноводство сортов Розара, Гулливер, Вега. Направление ведется лабораторно-опытным путем с помощью безвирусного производства.

В статье использована информация пресс-службы министерства сельского хозяйства РФ