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Общество18 ноября 2022 1:03

На выходных в Красноярске ожидаются морозы до -15 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 19-20 ноября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На выходных в Красноярске ожидаются морозы до -15 градусов

На выходных в Красноярске ожидаются морозы до -15 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются первые по-настоящему зимние выходные, возможны морозы до -15 градусов. Какой будет погода в Красноярске 19-20 ноября сообщили в Гидрометцентре.

Так, в субботу будет солнечно, но холодно. Днем ожидается около -5 градусов, но без ветра и осадков. Ночью пойдет снег и похолодает до -11 градусов.

В воскресенье синоптики обещают снег и около -4 градусов днем. Ветер усилится до 6-16 метров в секунду, возможна метель. Ночью же температура резко понизится до -15 градусов, а осадки прекратятся.

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