На выходных в Красноярске ожидаются морозы до -15 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются первые по-настоящему зимние выходные, возможны морозы до -15 градусов. Какой будет погода в Красноярске 19-20 ноября сообщили в Гидрометцентре.

Так, в субботу будет солнечно, но холодно. Днем ожидается около -5 градусов, но без ветра и осадков. Ночью пойдет снег и похолодает до -11 градусов.

В воскресенье синоптики обещают снег и около -4 градусов днем. Ветер усилится до 6-16 метров в секунду, возможна метель. Ночью же температура резко понизится до -15 градусов, а осадки прекратятся.