В Красноярске арестовали 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве во время угона машины

Фото: СК

В Красноярске арестован 16-летний парень, подозреваемый в убийстве дачника во время угона его машины. Школьник выстрелил 6 раз спину мужчине. Как рассказали в СК, заведены уголовные дела по статьям: хищение оружия и боеприпасов, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Все произошло 11 ноября. Парнишка решил устроить себе отдых с размахом: набрал алкоголя и поехал на семейную дачу с ночевкой в Свердловском районе. Напившись, его потянуло «на приключения». Он залез в дом к знакомому, чтобы поживиться деньгами, но нашел «игрушку» поинтереснее. Украв гладкоствольное охотничье оружие «ТОЗ-34Р» и патроны к нему, отправился по улице дальше.

Возле одного из домов увидел автомобиль «Хонда Интегра». Парнишка решил, что одолжит машину покататься, заодно и поищет в ней ценные вещи. Он выстрелил в окно и замок зажигания. Сел в авто и начал пытаться её завести. В это время, услышав выстрелы, на улицу выбежал хозяин машины. Он окликнул школьника, а тот, решив, что сейчас ему испортят весь отдых, не долго думая, выстрелил 6 раз в мужчину. Попал в спину, живот, поясницу и правую стопу. Затем, убрал ружье и уехал на автомобиле.

Самый настоящий расстрел увидел знакомый владельца – он не успел ничего сделать, все произошло в считанные секунды. Подбежав к раненному, он вызвал скорую и полицию. Мужчину отвезли в больницу, но врачи ничего не смогли сделать. Владелец машины скончался от полученных ранений.

Школьника арестовали, в ближайшее время заведенные уголовные дела будут объединены в одно производство, парню предъявят обвинение. Также будет дана правовая оценка действиям хозяина ружья.