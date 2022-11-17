В Красноярске пройдет прямая линия с губернатором края Александром Уссом Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 17 ноября, состоится прямая линия с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Она пройдет в традиционном формате: глава региона в прямом эфире телеканала «Енисей» и ОРТ будет отвечать на вопросы граждан.

Отметим, что начнется прямая линия в 17:00 часов.

Посмотреть ее можно будет:

- непосредственно в эфире телеканалов,

- на сайте телеканала «Енисей»,

- в социальных сетях в группах телеканала «Енисей»,

- в группах правительства Красноярского края в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

Свои вопросы можно будет задать любым способом:

- по телефону +7-800-707-7744,

- по электронной почте vopros@enisey.tv,

- с помощью формы по ссылке.

Кроме того, специально к прямой линии Центр управления регионом разработал чат-бот @voprostut_bot, который принимает вопросы.

Организаторы заранее начали принимать вопросы от жителей края. И на сегодняшний день по всем каналам связи поступило около 1,5 тысячи вопросов. И они продолжают поступать. Среди наиболее частых темы, связанные со сферой ЖКХ, социальной поддержки, здравоохранения, помощи семьям участникам СВО, качества автодорог и работы общественного транспорта, ремонта и строительства объектов в территориях, работы муниципальных органов власти и многое другое.

Вопросы, которые не войдут в эфир прямой линии, будут переданы профильным министерствам и ведомствам. Всем заявителям, оставившим свои контактные данные, будут даны ответы.