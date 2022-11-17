Под Красноярском ВАЗ разорвало на две части в жестком ДТП по пути в аэропорт

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Под Красноярском на трассе в аэропорт произошло жесткое ДТП с двумя автомобилями на встречке. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, двое пассажиров и один водитель пострадали, один из них госпитализирован, двоим оказана разовая помощь.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Все произошло около 3 часов утра на 4км+500 м автодороги «Подъезд к аэропорту Емельяново». Известно, что водитель на ВАЗе ехал со стороны аэропорта по направлению в Красноярск, выехал на встречку и врезался в автомобиль Hyundai под управлением 64-летнего мужчины. После столкновения Hyundai съехал в правый кювет.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

В аварии пострадал 24-летний пассажир ВАЗа – он не был пристегнут, получил серьезные травмы и его госпитализировали.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

64-летний водитель и 38-летний пассажир Hyundai отделались легкими повреждениями, им была оказана разовая медицинская помощь.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Всем участникам очень повезло остаться в живых – судя по фото, столкновение было на очень высокой скорости. Оба автомобиля просто разбиты в хлам, а ВАЗ вообще разорвало на две части.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

О состоянии водителя ВАЗ пока ничего не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства случившегося.