Космические каникулы в Москве: как составить идеальный маршрут для экскурсий по столице

Самостоятельное планирование путешествий — сегодня обычная практика для миллионов туристов во всем мире. Она позволяет выстроить собственный маршрут и познакомиться с новым городом в комфортном для себя ритме. Особенно когда речь идет о поездке в столицу, где сосредоточены сотни точек притяжения — музеи, парки, рестораны, спортивные объекты, и каждый день появляется что-то новое. Охватить все сразу не получится, да и не нужно — гораздо разумнее сконцентрироваться на том, что нужно именно вам. Такой персонализированный подход сегодня становится все более востребованным и актуальным.

Умные виртуальные помощники

Ковидные ограничения и закрытые границы изменили представления россиян о поездках по стране: они стали хорошей и доступной альтернативой далеким путешествиям, а разнообразие регионов позволяет каждый раз получать новые яркие впечатления. Тем более что благодаря тотальной цифровизации спланировать поездку сегодня не составляет большого труда.

Цифровые сервисы — надежные инструменты, которые помогают сделать отдых интересным, комфортным и безопасным. В мире их десятки, в России тренд только приживается, но и у нас уже есть успешные примеры. Один из них — сервис RUSSPASS, который предоставляет полный комплекс услуг в индустрии гостеприимства. Только за последние два года им воспользовались больше 5 млн россиян. С его помощью всего в несколько кликов можно забронировать номер в отеле, купить авиа- и железнодорожные билеты, заказать индивидуальную или групповую экскурсию или зарезервировать столик в ресторане — сейчас доступно 27 услуг и сервисов для туристов. Еще одна полезная опция — конструктор индивидуальных туристических маршрутов.

Если экспериментировать с составлением собственного маршрута не хочется, можно воспользоваться уже готовыми. Их только по Москве больше сотни. Здесь можно сразу увидеть карту маршрута и его тематику. Если добавить его в избранное, то система автоматически построит план поездки, распределит достопримечательности по дням и даже построит сценарий с учетом видов транспорта или пешей прогулки.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Сценарий для «космического» путешествия

В Москву часто приезжают с детьми на выходные или каникулы — и как раз готовые тематические маршруты становятся хорошим решением. Один из самых популярных посвящен космосу и космическим местам столицы. Например, во время прогулки по ВДНХ вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем комплекса, увидите архитектурные шедевры — например, легендарный монумент «Покорителям космоса». А пройдя по Аллее космонавтов, расположенной между южными и северными воротами станции метро «ВДНХ», вы попадете в Музей космонавтики, где собраны десятки уникальных экспонатов луноходы, космические корабли, автоматические станции, побывавшие на околоземной орбите, и даже скафандры для четвероногих космонавтов. Филиал Музея космонавтики расположился в мемориальном Доме-музее академика С.П. Королева. Здесь несколько залов с постоянной экспозицией, где регулярно проходят тематические выставки.

Еще одна точка на космической карте Москвы может стать настоящим открытием для туристов и даже для самих горожан. Центр «Космонавтика и авиация» расположен в одном из самых красивых павильонов ВДНХ. Центральная часть здания выглядит как большой ангар с полукруглой крышей: у посетителей создается впечатление, что они находятся внутри большого космического корабля. Вдоль прохода по этому космическому музею разворачиваются истории разных направлений исследований Вселенной. Здесь демонстрируют важнейшие элементы космической техники например, семейство ракет на базе ракеты Р-7, с помощью которой у нас до сих пор запускаются пилотируемые корабли «Союз».

Взрослым и детям будет интересно узнать про этапы развития советских орбитальных станций. А посетители зоны «ЦУП» увидят, над какой точкой Земли пролетает МКС в реальном времени. Все космические впечатления можно ощутить в 5D-кинотеатре «Сфера» — во время путешествия на ровере по поверхности Луны, в процессе создания пригодных для жизни человека условий на Марсе или «присутствия» при запуске ракеты «Союз». Завершить путешествие и посадить космический аппарат на космодром Байконур можно на симуляторе «приземления» в интерактивном музейном комплексе «Буран», расположенном там же, на ВДНХ.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Почувствовать себя ученым-исследователем можно в Московском планетарии. Это старейший планетарий в России и один из самых крупных в мире. Современная интерактивная экспозиция увлечет не только детей, но и взрослых: здесь можно спасать планету от астероидов или медитативно наблюдать за движением звезд и туманностей.

С вечным движением звезд и планет экскурсантов знакомят Малый и Большой Звездные залы, а также современный кинотеатр 4D. «Небо Планетария» — огромный купол-экран диаметром 25 метров. Здесь вы прикоснетесь к настоящим обломкам метеоритов и даже примете участие в необычных научных опытах. В выставочном зале «Урания» юным посетителям дадут «полистать» масштабную виртуальную книгу и повращать глобус. В телескопы можно наблюдать за планетами, звездными системами, туманностями, скоплениями или увидеть дефиле одной планеты на фоне другой.

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Длинные зимние каникулы не за горами, а значит, самое время планировать путешествие. Москва с ее многочисленными тематическими маршрутами может стать альтернативой зимним курортам и подарить детям и взрослым новый опыт, который запомнится надолго.