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ЗДОРОВЬЕ16 ноября 2022 4:47

Диабет – это образ жизни

Кто и что сможет остановить или облегчить болезнь, как повлиял на нее коронавирус и где в Красноярском крае помогут справиться с этим смертельно опасным недугом?
Татьяна РЯБИНИНА
Круглый стол к Всемирному дню борьбы с диабетом в пресс-центре "Комсомольской правды"

Круглый стол к Всемирному дню борьбы с диабетом в пресс-центре "Комсомольской правды"

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта неделя началась со Всемирного дня борьбы с диабетом, его отмечают 14 ноября, в день рождения нобелевского лауреата Фредерика Бантинга, одного из открывателей гормона инсулина.

И это повод привлечь внимание к болезни, которая за последние годы стала одной из основных причин смертности населения, уступая только сердечно-сосудистым патологиям и онкологии. Самые важные вопросы, связанные с болезнью XXI века, обсудили специалисты в пресс-центре «Комсомольской правды».

В чем опасность сахарного диабета?

- Сахарный диабет - это одна из самых острых медицинских проблем человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения, от него страдает около 500 миллионов человек. Эта болезнь характеризуется высокой распространенностью, очень ранней инвалидностью и высоким уровнем смертности, - говорит Сергей Догадин, доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Красноярского края. - Есть страны, где около 40% населения страдают диабетом. В России это 5-6%. В Красноярском крае первый кабинет эндокринологии появился в 1953 году, тогда в регионе было 400 больных диабетом. Сейчас их около 87 тысяч. На самом деле в два раза больше, но люди не знают об этом.

Доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Красноярского края Сергей Догадин

Доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Красноярского края Сергей Догадин

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомню, диабет - это болезнь, связанная с нарушением обмена глюкозы в организме. За усвоение этого вещества отвечает инсулин - гормон, который синтезируется в поджелудочной железе. Если инсулина недостаточно или ткани перестают на него реагировать, то сахар циркулирует в крови, и это разрушает все органы и ткани организма. Инсулинозависимый диабет проявляется чаще всего до 30 лет, инсулинонезависимый - обычно после 40 лет, и это 95% всех больных сахарным диабетом.

Главные факторы риска - наследственность, избыточный вес, артериальная гипертония, нарушение липидного обмена, возраст 50 лет и старше. В интернете можно найти анкету для оценки риска диабета - там всего 8 вопросов, которые помогут вам оценить ситуацию и в случае необходимости обратиться к врачу.

- Детский диабет - это чаще инсулинозависимый диабет, и его основные причины - ожирение и гиподинамия, - добавляет Ольга Цымбалова, заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска. - Ожирение также нарушает репродуктивное здоровье и девочек, и мальчиков. Что касается диабета, то пропустить начало болезни сложно, это острый процесс, и его основные признаки - резкая потеря веса, жажда, слабость, запах ацетона изо рта. Провоцируют диабет вирусные инфекции, думаю, что после коронавируса больных будет еще больше.

- Это связано с тем, что для лечения коронавируса используются препараты, которые удерживают сахар в крови, - уточняет Сергей Догадин. - У многих процесс со временем нормализуется, но для кого-то это может быть началом диабета.

Заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска Ольга Цымбалова

Заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска Ольга Цымбалова

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное оружие - профилактика

- Выявить многие болезни, в том числе диабет, помогает диспансеризация. До 40 лет ее проходят один раз в три года, после 40 - ежегодно. Работодатели должны предоставить один оплаченный рабочий день для диспансеризации, - напоминает Лариса Кононова, врач по медицинской профилактике Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. - Во время диспансеризации холестерин и сахар определяют обязательно. Так, за 9 месяцев этого года в крае выявлено около 1000 новых случаев диабета, причем из них у 9% уже было поражение почек, у 1% - зрения. Еще у 9 тысяч выявлено повышенное содержание сахара в крови, четверть этих людей заболеют в ближайшие 3-4 года.

Врач по медицинской профилактике Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса Кононова

Врач по медицинской профилактике Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса Кононова

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вопрос даже не в питании, хотя это очень важно. Конечно, нужно убрать все сладкие напитки, трансжиры, колбасные и кондитерские изделия. Но углеводов и раньше было много, однако дети двигались, а сейчас сидят в гаджетах, - говорит Ольга Цымбалова. - Нужно больше двигаться! Дети должны ходить на физкультуру, заниматься спортом, плавать, танцевать, не менее часа в день ходить быстрым шагом.

Как облегчить жизнь диабетика

- Сейчас очень много товаров, которые облегчают жизнь больного диабетом, позволяют ему жить комфортно, - говорит Людмила Губина, управляющая краевой аптечной сетью АО «Губернские аптеки». - В частности, диабет дает осложнение на ноги больного, которое мы все знаем как эффект диабетической стопы. У нас есть препараты собственного производства, которые позволяют человеку минимизировать этот негативный эффект. Также есть специальные стельки и полустельки, носки с медицинской резинкой, ортопедическая обувь и силиконовые межпальцевые разделители для снятия нагрузки и уменьшения болей. В Красноярском крае у «Губернских аптек» есть 26 аптек, в которых бесплатно сделают диагностику стопы и подберут все, что нужно для ее коррекции. Еще одна проблема диабетиков - сухая кожа. Для них выпускается специальная косметика по уходу за кожей, за полостью рта. Есть специальные масла для душа, шампуни, кремы и многое другое.

Управляющая краевой аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Людмила Губина

Управляющая краевой аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Людмила Губина

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если появились первые признаки диабета, необходимо контролировать показатели крови, и для этого нужен глюкометр. Он должен быть индивидуальным, передавать аппарат друзьям и знакомым нельзя. Также нужен тонометр для постоянного контроля давления, весы, чтобы следить за весом, - советует Татьяна Бетонова, управляющая городской (Красноярск) аптечной сетью АО «Губернские аптеки». - Что касается питания, то для диабетиков есть и торты, и халва, и кисели, и различные хлебобулочные изделия, и фиточаи - и все это без сахара. Эти продукты полезны всем, а не только больным диабетом. Сладость продуктам придает стевия, натуральный природный сахарозаменитель. При этом стевия служит антиоксидантом, уменьшает холестерин, обладает противовоспалительным действием и нормализует сахар в крови.

Управляющая городской (Красноярск) аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Татьяна Бетонова

Управляющая городской (Красноярск) аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Татьяна Бетонова

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Красноярцы стали уделять больше внимания своему здоровью. Например, за последнее время примерно в три раза вырос спрос на витамин Д, - добавляет Людмила Губина. - Стали чаще выбирать цинк, селен, омегу-3, магний. И в аптеку давно приходят не только за лекарствами.

Внимание!

«Губернские аптеки» объявили неделю борьбы с сахарным диабетом!

Фото: Мария ЛЕНЦ

До 20 ноября в «Губернских аптеках» пройдут дегустации фиточаев собственного производства сети и диетического питания.

Также в аптеках волонтеры-медики будут консультировать посетителей по симптомам и профилактике диабета, предложат не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться бесплатными полезными сервисами «Губернских аптек»: проверка зрения, диагностика стопы, измерение давления, измерение уровня кислорода в крови.

В течение всего ноября можно приобрести товары и лекарства для снижения сахара со скидкой до 30%.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ» 8-800-775-64-03 (звонок бесплатный)

Полезные адреса

- Городской эндокринологический центр, Красноярск, ул. Ленина. 43

- Сайт диабетовед.рф – здесь можно пройти «Школу диабета», не выходя из дома, найти много полезной информации по питанию и профилактике

- Центры здоровья для взрослого населения

Красноярск

Красноярский краевой Центр медицинской профилактики

Академгородок, 7а

8(391)290-54-48

Поликлиника № 1

ул. Академика Павлова, 4, строение 7

8(391)237-19-42,

Больница № 3

ул. Семафорная, 255

8(391)236-24-84,

Поликлиника № 14

ул. Воронова, 35г

8(391)224-58-56,

Поликлиника № 5

ул. Ады Лебедевой, 66

8(391)211-05-12,

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Микрорайон, 5, 51

8(391-51)6-85-32

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ул. Октябрьская, 40

8(391-32)2-09-98

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Межрайонная больница

ул. Победы, 46

8(391-45)6-41-50

Канск

Межрайонная больница

ул. 40 лет Октября,15

8(391-61)3-23-52

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Межрайонная поликлиника № 1

ул. Кирова, 19

8(3919)46-08-18

- Центры здоровья для детей

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Городская детская поликлиника № 2

ул. Матросова, 7а

8(391)236-93-99

Городская детская больница № 8

ул. Урванцева, 30а

8(391)234-03-58

Канск

Межрайонная детская больница

ул. Урицкого, 90а

8(391-61)2-09-41

Назарово

Районная больница

ул. К. Маркса, 28а

8(391-55)3-20-92.

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