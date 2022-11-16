Диабет – это образ жизни

Круглый стол к Всемирному дню борьбы с диабетом в пресс-центре "Комсомольской правды" Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта неделя началась со Всемирного дня борьбы с диабетом, его отмечают 14 ноября, в день рождения нобелевского лауреата Фредерика Бантинга, одного из открывателей гормона инсулина.

И это повод привлечь внимание к болезни, которая за последние годы стала одной из основных причин смертности населения, уступая только сердечно-сосудистым патологиям и онкологии. Самые важные вопросы, связанные с болезнью XXI века, обсудили специалисты в пресс-центре «Комсомольской правды».

В чем опасность сахарного диабета?

- Сахарный диабет - это одна из самых острых медицинских проблем человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения, от него страдает около 500 миллионов человек. Эта болезнь характеризуется высокой распространенностью, очень ранней инвалидностью и высоким уровнем смертности, - говорит Сергей Догадин, доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Красноярского края. - Есть страны, где около 40% населения страдают диабетом. В России это 5-6%. В Красноярском крае первый кабинет эндокринологии появился в 1953 году, тогда в регионе было 400 больных диабетом. Сейчас их около 87 тысяч. На самом деле в два раза больше, но люди не знают об этом.

Доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Красноярского края Сергей Догадин Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомню, диабет - это болезнь, связанная с нарушением обмена глюкозы в организме. За усвоение этого вещества отвечает инсулин - гормон, который синтезируется в поджелудочной железе. Если инсулина недостаточно или ткани перестают на него реагировать, то сахар циркулирует в крови, и это разрушает все органы и ткани организма. Инсулинозависимый диабет проявляется чаще всего до 30 лет, инсулинонезависимый - обычно после 40 лет, и это 95% всех больных сахарным диабетом.

Главные факторы риска - наследственность, избыточный вес, артериальная гипертония, нарушение липидного обмена, возраст 50 лет и старше. В интернете можно найти анкету для оценки риска диабета - там всего 8 вопросов, которые помогут вам оценить ситуацию и в случае необходимости обратиться к врачу.

- Детский диабет - это чаще инсулинозависимый диабет, и его основные причины - ожирение и гиподинамия, - добавляет Ольга Цымбалова, заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска. - Ожирение также нарушает репродуктивное здоровье и девочек, и мальчиков. Что касается диабета, то пропустить начало болезни сложно, это острый процесс, и его основные признаки - резкая потеря веса, жажда, слабость, запах ацетона изо рта. Провоцируют диабет вирусные инфекции, думаю, что после коронавируса больных будет еще больше.

- Это связано с тем, что для лечения коронавируса используются препараты, которые удерживают сахар в крови, - уточняет Сергей Догадин. - У многих процесс со временем нормализуется, но для кого-то это может быть началом диабета.

Заведующая центром здоровья детской поликлиники № 2 Красноярска Ольга Цымбалова Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное оружие - профилактика

- Выявить многие болезни, в том числе диабет, помогает диспансеризация. До 40 лет ее проходят один раз в три года, после 40 - ежегодно. Работодатели должны предоставить один оплаченный рабочий день для диспансеризации, - напоминает Лариса Кононова, врач по медицинской профилактике Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. - Во время диспансеризации холестерин и сахар определяют обязательно. Так, за 9 месяцев этого года в крае выявлено около 1000 новых случаев диабета, причем из них у 9% уже было поражение почек, у 1% - зрения. Еще у 9 тысяч выявлено повышенное содержание сахара в крови, четверть этих людей заболеют в ближайшие 3-4 года.

Врач по медицинской профилактике Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса Кононова Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вопрос даже не в питании, хотя это очень важно. Конечно, нужно убрать все сладкие напитки, трансжиры, колбасные и кондитерские изделия. Но углеводов и раньше было много, однако дети двигались, а сейчас сидят в гаджетах, - говорит Ольга Цымбалова. - Нужно больше двигаться! Дети должны ходить на физкультуру, заниматься спортом, плавать, танцевать, не менее часа в день ходить быстрым шагом.

Как облегчить жизнь диабетика

- Сейчас очень много товаров, которые облегчают жизнь больного диабетом, позволяют ему жить комфортно, - говорит Людмила Губина, управляющая краевой аптечной сетью АО «Губернские аптеки». - В частности, диабет дает осложнение на ноги больного, которое мы все знаем как эффект диабетической стопы. У нас есть препараты собственного производства, которые позволяют человеку минимизировать этот негативный эффект. Также есть специальные стельки и полустельки, носки с медицинской резинкой, ортопедическая обувь и силиконовые межпальцевые разделители для снятия нагрузки и уменьшения болей. В Красноярском крае у «Губернских аптек» есть 26 аптек, в которых бесплатно сделают диагностику стопы и подберут все, что нужно для ее коррекции. Еще одна проблема диабетиков - сухая кожа. Для них выпускается специальная косметика по уходу за кожей, за полостью рта. Есть специальные масла для душа, шампуни, кремы и многое другое.

Управляющая краевой аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Людмила Губина Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если появились первые признаки диабета, необходимо контролировать показатели крови, и для этого нужен глюкометр. Он должен быть индивидуальным, передавать аппарат друзьям и знакомым нельзя. Также нужен тонометр для постоянного контроля давления, весы, чтобы следить за весом, - советует Татьяна Бетонова, управляющая городской (Красноярск) аптечной сетью АО «Губернские аптеки». - Что касается питания, то для диабетиков есть и торты, и халва, и кисели, и различные хлебобулочные изделия, и фиточаи - и все это без сахара. Эти продукты полезны всем, а не только больным диабетом. Сладость продуктам придает стевия, натуральный природный сахарозаменитель. При этом стевия служит антиоксидантом, уменьшает холестерин, обладает противовоспалительным действием и нормализует сахар в крови.

Управляющая городской (Красноярск) аптечной сетью АО «Губернские аптеки» Татьяна Бетонова Фото: Мария ЛЕНЦ

- Красноярцы стали уделять больше внимания своему здоровью. Например, за последнее время примерно в три раза вырос спрос на витамин Д, - добавляет Людмила Губина. - Стали чаще выбирать цинк, селен, омегу-3, магний. И в аптеку давно приходят не только за лекарствами.

Внимание!

«Губернские аптеки» объявили неделю борьбы с сахарным диабетом!

Фото: Мария ЛЕНЦ

До 20 ноября в «Губернских аптеках» пройдут дегустации фиточаев собственного производства сети и диетического питания.

Также в аптеках волонтеры-медики будут консультировать посетителей по симптомам и профилактике диабета, предложат не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться бесплатными полезными сервисами «Губернских аптек»: проверка зрения, диагностика стопы, измерение давления, измерение уровня кислорода в крови.

В течение всего ноября можно приобрести товары и лекарства для снижения сахара со скидкой до 30%.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ» 8-800-775-64-03 (звонок бесплатный)

Полезные адреса

- Городской эндокринологический центр, Красноярск, ул. Ленина. 43

- Сайт диабетовед.рф – здесь можно пройти «Школу диабета», не выходя из дома, найти много полезной информации по питанию и профилактике

- Центры здоровья для взрослого населения

Красноярск

Красноярский краевой Центр медицинской профилактики

Академгородок, 7а

8(391)290-54-48

Поликлиника № 1

ул. Академика Павлова, 4, строение 7

8(391)237-19-42,

Больница № 3

ул. Семафорная, 255

8(391)236-24-84,

Поликлиника № 14

ул. Воронова, 35г

8(391)224-58-56,

Поликлиника № 5

ул. Ады Лебедевой, 66

8(391)211-05-12,

Ачинск

Межрайонная больница № 1

Микрорайон, 5, 51

8(391-51)6-85-32

Минусинск

Межрайонная больница

ул. Октябрьская, 40

8(391-32)2-09-98

Лесосибирск

Межрайонная больница

ул. Победы, 46

8(391-45)6-41-50

Канск

Межрайонная больница

ул. 40 лет Октября,15

8(391-61)3-23-52

Норильск

Межрайонная поликлиника № 1

ул. Кирова, 19

8(3919)46-08-18

- Центры здоровья для детей

Красноярск

Городская детская поликлиника № 2

ул. Матросова, 7а

8(391)236-93-99

Городская детская больница № 8

ул. Урванцева, 30а

8(391)234-03-58

Канск

Межрайонная детская больница

ул. Урицкого, 90а

8(391-61)2-09-41

Назарово

Районная больница

ул. К. Маркса, 28а

8(391-55)3-20-92.

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