Красноярскому поезду здоровья 15 лет: он уже принял 210 тысяч пациентов!

Фото: Красноярская железная дорога

Передвижной консультативно–диагностический центр (ПКДЦ), названный в честь хирурга с мировым именем Валентина Феликсовича Войно–Ясенецкого (архиепископа святителя Луки), который в народе называют поездом здоровья, был создан 1 марта 2007 года по соглашению между ОАО «РЖД» и администрацией Красноярского края. От решения до первого рейса прошло совсем немного времени, и уже 13 ноября 2007 года поликлиника на колесах отправилась в свой первый рейс – эта дата и считается днем ее рождения.

Прошло 15 лет, коллектив отпраздновал юбилей и в этот же день отправился в очередную командировку. Сейчас, когда вы читаете эти строки, врачи и медсестры принимают пациентов на станции Абакумовка Иланского района.

Фото: Красноярская железная дорога

А мы вспомним самые важные моменты истории этой необычной передвижной поликлиники и узнаем, как изменились пациенты, сам поезд и условия работы коллектива.

Единственные в России

Передвижную поликлинику создали 15 лет назад для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных районах края.

На магистралях страны в разные годы курсировало всего пять таких поездов, сейчас остался только один, на Красноярской железной дороге. Он с самого начала был уникальный, и это стало причиной долголетия.

Если другие передвижные поликлиники создавались для работников железной дороги, то красноярская стала принимать абсолютно все категории граждан, поскольку вошла в систему обязательного медицинского страхования (кстати, тоже первой среди ПКДЦ).

Фото: Красноярская железная дорога

И еще одна особенность нашего поезда – он создавался не вдалеке, на крупных вагоностроительных предприятиях, а на родном Красноярском ЭВРЗ. Его ежегодно ремонтируют, реконструируют на месте, и потому удается продлить срок эксплуатации подвижного состава. Кстати, все эти расходы несет Красноярская железная дорога. При создании поезда здоровья на переоборудование девяти пассажирских вагонов было выделено более 100 млн рублей. С тех пор вагоны постоянно модернизируют, а после капитального ремонта летом 2022 года срок их службы продлен на 5 лет.

Кроме того, ежегодно более 30 млн рублей Красноярская железная дорога расходует на обслуживание, тягу, топливо и электроэнергию.

- 15 лет работы показали, что поезд здоровья был и остается очень востребованным, и ОАО «РЖД» ведет работу по созданию типового передвижного медицинского центра. Проект в активной фазе, и уже, возможно, через несколько лет на железнодорожных магистралях Сибири и Дальнего Востока появится медицинский поезд, отвечающий всем современным требованиям, - рассказывает Геннадий Рощупкин, заместитель начальника Красноярской дирекции здравоохранения - Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД". – Конечно, за 15 лет в здравоохранении страны многое изменилось. Значительно улучшилась материальная база, появились мобильные поликлиники и передвижные диагностические комплексы, в том числе и в Красноярском крае. Они работают там, где нет железной дороги, то есть вкупе с ПКДЦ, дополняя друг друга.

Кстати, Геннадий Алексеевич отлично помнит первые рейсы поезда здоровья 15 лет назад, в который он отправился как врач-хирург:

- Первый год работал врачом-консультантом, потом шесть лет – руководителем центра, сейчас курирую работу поезда. На работу в поезд я попал по рекомендации, очень волновался из-за необычного формата работы, большой ответственности. Но у нас с самого начала было очень хорошее оснащение, даже телемедицина, новинка для того времени. Мы и врачам из муниципальных больниц предлагали воспользоваться возможностью проконсультироваться в режиме видеоконференции с ведущими специалистами.

77 станций в год

Ежегодно поезд здоровья делает не менее 10 рейсов в год. Итог 15 лет - 150 рейсов, 1018 рабочих стоянок. Средняя длительность стоянки 2-3 дня.

Маршруты проходят по территории более 20 районов Красноярского края, а также по Кемеровской, Иркутской областям и Республике Хакасия в границах Красноярской железной дороги.

Изначально в маршрут поезда здоровья входило 43 станции, сейчас их 77. Причем это и крупные города, и совсем маленькие поселки, где живет около сотни человек. Но поезд ждут везде. В городах часто не хватает узких специалистов, а в поезде они есть. В удаленных поселках это и вовсе единственная возможность получить квалифицированную медицинскую помощь быстро и бесплатно. Есть такие станции, где от районной больницы более 120 километров, и жителям, конечно, удобно пройти обследование, сдать анализы, получить консультацию специалиста, никуда не выезжая.

- Прошло 15 лет, а поток пациентов не снижается, - уточняет Геннадий Рощупкин. – Сначала был ажиотаж – все шли смотреть на красивые вагоны и знакомиться со специалистами. Потом стали приходить за лечением. А сейчас, что приятно отметить, еще и с профилактической целью. Люди стали больше следить за своим здоровьем. У нас уже третья «Книга отзывов», первые две заполнены, в основном положительными отзывами и благодарностями.

Два коллектива – одна команда

Фото: Красноярская железная дорога

Первый коллектив поезда – медицинский: врачи, медицинские сестры, лаборант, санитарка, медрегистраторы и программист. Второй – железнодорожный: проводники, работники вагона-ресторана, поездной электромеханик, механик дизельной установки. Всего около 70 человек.

Вместе – одна команда, которая полгода проводит в вагонах, коллектив работает вахтовым методом 15 через 15. Разъездной характер работы, изолированный коллектив требуют терпения и понимания; все сотрудники приходят испытательный срок с учетом не только профессиональных, но и личных качеств.

На бытовые условия жалоб нет: в комфортабельных пассажирских вагонах есть холодильники, гладильное помещение, стиральная машина, душевые. В купе на двоих - полки для вещей или шкафы, телевизор. Питаются сотрудники в вагоне-ресторане.

Вместе празднуют дни рождения, на остановках играют в волейбол, ходят в баню, на особенно гостеприимных станциях их приглашают на экскурсии и концерты.

За 15 лет состав медицинских специалистов значительно изменился, процесс естественный, с первого дня работы поезда остались три человека, и среди них врач-стоматолог Надежда Ахренюк:

- Все условия для работы созданы, оборудование, как и в обычной поликлинике. Работаю с изумительной медсестрой, мы вместе уже 12 лет. Мои пациенты стали старше, многих уже знаю. Бытовые условия очень хорошие, все удобно. Но не дома, конечно. Берем с собой рукоделие, вечерами вяжем, вышиваем.

- Наверное, стоматолог – самый востребованный специалист?

- Все востребованы! Конечно, народу бывает много. Если в обычной поликлинике принимают строго по талонам, то мы принимаем всех, кому нужна срочная помощь.

Не планирует менять работу и врач-ЛОР Александр Вставский, он в поезде больше 10 лет:

- Минус в том, что две недели в месяц провожу не дома, но плюсы перевешивают. Раньше работал и в военкомате, и со спортсменами, и в поликлинике - пациенты везде одинаковые, всем нужна помощь. Ставлю диагнозы, подбираю лечение, направляю на консультации.

Кстати, во время пандемии коронавируса, когда рейсы поезда здоровья были временно приостановлены, Александр Владимирович работал в Москве в ковидном госпитале, за что был награжден медалью Луки Крымского:

- На время стал инфекционистом, как и многие другие врачи. Но подчеркну, что специализировался только на одной инфекции, работал в первую волну, информации о лечении тогда было немного.

Сейчас Александр Вставский в очередном рейсе, юбилейном. И снова меняются станции и пациенты, но цель коллектива поезда здоровья остается неизменной – помочь людям.

Фото: Красноярская железная дорога

Только факты

- Первоначально в составе поезда было 9 вагонов, сейчас 12. Были добавлены бытовые вагоны для проживания сотрудников и вагон «зал ожидания».

- Больше 10 лет в составе поезда был вагон-храм Святой равноапостольной княгини Ольги – такой был до революции на Транссибе. В 2009 году меценаты приняли решение воссоздать этот передвижной храм. Сейчас вагон не может эксплуатироваться из-за технического состояния, поэтому его установили на привокзальной площади Канска, и он остается действующим храмом.

- За 15 лет принято 210,9 тыс. пациентов, выполнено 948,3 тыс. диагностических исследований, 12,6 тыс. пациентов направлено в лечебные учреждения на лечение и дообследование.

- В ноябре 2016 года коллектив ПКДЦ стал лауреатом региональной премии «Призвание врач» в номинации «За труд в экстремальных условиях».

Фото: Красноярская железная дорога

- Все медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть, что позволяет сократить бумажный документооборот, сформировать заключение по объему проведенных диагностических исследований, передать сведения о выявленной патологии в муниципальные и краевые учреждения здравоохранения.