Участников Красноярского экономического форума ждет насыщенная деловая и культурная программа

В конгресс-холле Сибирского федерального университета прошла пресс-конференция, посвященная проведению 19-го Красноярского экономического форума «Время Сибири». Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Красноярский экономический форум-2023 «Время Сибири» будет посвящен вопросам развития региона с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Основные мероприятия форума пройдут на площадке Многофункционального комплекса и конгресс-холла Сибирского федерального университета, а также во время работы выездных студий, которые организуют в Москве, Пекине и Астане. По традиции форум стартует с работы молодежной площадки, тема которой «Профессионалы будущего: поколение 2035».

– Недавно правительством Российской Федерации был утвержден документ - «Стратегия 2035». Красноярский форум станет первой площадкой, где будет разрабатываться, формироваться план мероприятий по реализации стратегии на несколько лет вперед, - говорит заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. – Среди ключевых спикеров форума - заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, главы субъектов СФО, представители бизнес-сообщества, общественных организаций. Из международных экспертов в качестве спикера пленарного заседания выступит Параг Ханна, ведущий консультант по глобальной стратегии, он подключится к форуму онлайн.

Из интересных цифр: уже зарегистрировались около 4,5 тыс человек. Заявлены участники из 24 регионов РФ, 11 стран и 16 международных организаций. Планируется около 70 соглашений на общую сумму свыше 190 млрд рублей.

Участники КЭФ-2023 также обсудят вопросы трансформации экономики, изменения внешнеэкономических связей, импортозамещения, подготовки кадров для новой экономики и развития человеческого капитала, цифровизации, экологии и туризма. С программой мероприятия можно познакомиться по ссылке. Ключевые мероприятия – панельные и экспертные дискуссии, презентации, пленарное заседание - будут транслировать на сайте форума kef2023.ru.

– На форуме пройдет презентация инвестиционных проектов – все регионы СФО представят свою инвестиционную карту: проекты, которые планируются к реализации в ближайшем будущем, а также те предложения, которые они готовы представить инвесторам. А мы, в свою очередь, представим те ниши, в которых особенно ждем возможных проектов, совместных инициатив с зарубежными партнерами, - рассказал Сергей Ладыженко, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Участников форума также ждет насыщенная культурная и спортивная программа. В рамках КЭФ-ФЕСТ можно посетить выставку «В стране изумрудного Будды» (2 и 3 марта с 13.00 до 21.00 в художественном музее имени В.И. Сурикова), «Вечер балетов Сергея Полунина» (2 марта в 19.00 на сцене Большого зала Красноярской краевой филармонии), творческий вечер народного артиста России Никиты Михалкова (2 марта в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии). А 3 марта в эко-парке «Гремячая грива» состоится благотворительный забег «Добрая пятерка».

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