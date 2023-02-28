В работе Красноярского экономического форума примет участие делегация из Таиланда

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Делегация Королевства Таиланд примет участие в работе экспертных площадок на Красноярском экономическом форуме. Напомним, форум стартует уже завтра, 1 марта.

По словам исполнительного директора Российско-Таиландского делового совета Константина Тарасова, тема цифровизации и внедрения высоких технологий – один из приоритетов правительства Таиланда.

– В 2022 году Таиланд представил экономическую модель биоциркулярной зеленой экономики. Суть в том, что всю свою экономическую деятельность необходимо организовывать через призму влияния на окружающую среду с учетом новых технологий, которые позволяют минимизировать результаты влияния человеческой деятельности на природу и общество, - сказал Константин Тарасов. – Кроме того, Таиланд позиционирует себя в качестве транспортного логистического хаба для всего региона Юго-Восточной Азии. Пандемия нарушила цепочки поставок, что выявило необходимость разработки альтернативных транспортных логистических маршрутов. Видится актуальным не только модернизация инфраструктуры существующих маршрутов, но и развитие новых, позволяющих диверсифицировать поставки. Возможное сотрудничество между нашими странами в сфере логистики имеет значительный потенциал.

Также Российско-Таиландский деловой совет выступает соорганизатором выставки «В стране изумрудного Будды», посвященной 125-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Таиланд. Выставка является частью культурной программы КЭФ-ФЕСТ.