Красноярскэнергосбыт - лучшая энергосбытовая компания России

Фото: предоставлено компанией

Помимо этого, компания стала победителем в номинациях «Социально ответственная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания», а также серебряным призером в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

Красноярскэнергосбыт продемонстрировал наилучшие результаты по основным направлениям социального партнерства. Жюри оценивало отчетность компании по таким направлениям, как обучение и повышение квалификации, поддержка и адаптация персонала, охрана труда, проведение конкурсов профмастерства, спортивных, культурных, экологических мероприятий, благотворительная и волонтерская деятельность в 2022 году.

«Объем благотворительной программы составил 3,5 млн рублей. Денежные средства были направлены на приобретение оборудования, техники, мебели для 16 различных медицинских, образовательных, спортивных и иных организаций края. Для оперативного пополнения запасов Красноярского краевого центра крови №1 в минувшем году состоялось два внутрикорпоративных донорских марафона. В результате мероприятий 154 сотрудника сдали 70 литров крови. И это лишь малая часть добрых дел компании и ее коллектива», – рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Также Красноярскэнергосбыт продемонстрировал наиболее впечатляющие показатели информационной открытости: около 1,5 тыс. публикаций о деятельности компании в независимых электронных СМИ (интернет, ТВ, радио) и высокую среднемесячную частоту обновления сайта krsk-sbit.ru.

Красноярскэнергосбыт – гарантирующий поставщик электроэнергии в Красноярском крае, обслуживает более 1,1 млн физических и более 32 тыс. юридических лиц, на территории края работает более 50 офисов. Компания – крупный работодатель, коллектив насчитывает свыше тысячи человек. Главная задача компании – реализация электроэнергии и оказание сопутствующих услуг потребителям региона.

Красноярскэнергосбыт ежегодно расширяет предоставляемые услуги. В прошлом году потребителям стало доступно еще больше online-сервисов. Например, из личного кабинета клиента или мобильного приложения стало возможно записаться на прием в офисе компании. Клиентам стал доступен дистанционный сервис для получения документа о состоянии финансового лицевого счета независимо от графика работы офиса. Помимо этого, реализована удобная система сбора отзывов посетителей с помощью QR-кодов, что обеспечивает быструю и качественную обратную связь. Для тех, кто не владеет интернет-технологиями, действует широкая сеть офисов по всему региону.

Реклама. ПАО "Красноярскэнергосбыт"

https://krsk-sbit.ru/