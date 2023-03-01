Красноярцев приглашают на первый Индустрия маркет

Красноярцев и гостей города приглашают на первый маркет красноярских брендов - Индустрия маркет. Мероприятие состоится 3 и 4 марта на большой сцене креативного кластера «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к.4). Здесь можно будет купить товары местных производителей, а также принять участие в мастер-классах, послушать увлекательные лекции.

Сибирские мастера представят на маркете разнообразные товары - от одежды и картин до декора и гастрономии: доски для разделки и сервировки из дерева и камня, подставки под свечи и другие изделия из эпоксидной смолы, светильники, вазы, скетчбуки, фотоальбомы из дерева, интерьерные корзины из натурального хлопка, украшения из окаменелостей древних животных и различных пород древесины, одежду на каждый день и для торжественных поводов, а также апсайкл-коллекции (одежда из одежды), аксессуары из кожи, таежные сладости, авторские чаи, пастилу, фрипсы, работы красноярских художников.

Специальную площадку готовят партнеры мероприятия – музыкальный магазин «Круги – винил и диджеинг». На их локации предложат купить виниловые пластинки и послушать фанк, соул, джаз, диско, легкий рок с винилового проигрывателя. А на специальных мастер-классах и лекциях расскажут об интерьерном дизайне, коллекционировании современного искусства, успешной контент-съемке, формировании «бессмертного» гардероба и о возвращении винила. Среди спикеров фотограф, видеооператор, путешественник Виктор Прушенов, стилист и тренд-аналитик Ирина Кузнецова, артистка Красноярского театра юного зрителя Татьяна Скрябина, дизайнер интерьеров Дмитрий Баландин, независимый куратор, арт-критик, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира» Оксана Будулак, представитель музыкального магазина «Круги – винил и диджеинг» Аквамарина Бенгальская. На площадке маркета также пройдут открытые чтения книги красноярской писательницы Елены Шумкиной «Сказка о городе К.» для детей и их родителей.

Организатором мероприятия выступил Сибирский институт развития креативных индустрий. Маркет откроется 3 марта в 16.00, 4 марта в 12.00 и оба дня будет работать до 20.00.

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