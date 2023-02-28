«Результат дадут только системность и комплексность»

Ирина Сидорова, директор красноярской управляющей компании «Холмсервис». Фото из архива «КП»

В середине декабря 2022 года президент страны поручил правительству совместно с регионами в следующих бюджетах выделять дополнительные средства на программу модернизации ЖКХ и сказал буквально следующее: «Мы договорились с 2023 года запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется привлечь в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей». Что нужно сделать для того, чтобы эти инвестиции дали эффективный результат? Об этом говорим с директором красноярской управляющей компании «Холмсервис» Ириной Сидоровой.

- Ирина Ивановна, вы много лет возглавляете крупную управляющую компанию. На ваш взгляд, на решение каких проблем ЖКХ нужно направить средства в первую очередь?

- Думаю, что строительные конструкции и фасады в большинстве домов не требуют особой модернизации. Самая главная проблема – состояние инженерных систем водо- и теплоснабжения, вентиляции, канализации, лифтов. Также необходимо оборудовать многоквартирные дома узлами учета и регулирования, использовать новые технологии энергосбережения. Приведу только один пример: повысительные насосы в высотных зданиях. Они обеспечивают водой все этажи – это плюс. Но они работают круглосуточно и потребляют много электроэнергии – и это минус. Специальное оборудование позволяет насосу включаться только при падении давления в системе – и мы сразу получаем и экономию, и увеличение срока службы насосов. Модернизация ЖКХ должна идти системно и последовательно, чтобы одно вытекало из другого. И, конечно, каждый дом нужно делать комплексно, а не частично. Только тогда мы получим продукт, полностью готовый к эксплуатации. Разовые акции и отдельные улучшения приведут к распылению средств, а результата не дадут. - Есть ли специфика проблем ЖКХ в Сибири и в чем она заключается? - Сибирь отличается особыми требованиями к теплоснабжению. Оно должно быть не только надежным, но и хорошо регулироваться. Это и безопасность, и экология, и размер оплаты населения за услугу. Модернизация ЖКХ не должна увеличивать затраты жителей!

- Каково место управляющих компаний в модернизации ЖКХ, которая инициирована на самом высоком уровне и подкреплена средствами из государственного и регионального бюджетов?

– Думаю, именно управляющие компании должны сыграть главную роль. Почему? Именно УК, представляющая интересы жителей, кровно заинтересована в результате, ведь ей потом обслуживать эти дома. И именно УК хорошо знает и понимает, что нужно делать, где и как. Инвестиции, обозначенные президентом, должны быть адресные. Но и спросить за работу нужно будет намного строже, чем сейчас. Ответственность должна быть колоссальной! А если создадут очередной фонд, толку не будет. На первый план выйдут отчеты, зарплаты, а самого главного, заинтересованности в конечном результате, мы не дождемся. Как работает эта заинтересованность, могу показать на конкретном примере: в прошлом году мы провели капитальный ремонт кровли двух домов, которые накопили средства на спецсчете в Фонде капитального ремонта. Нам нужно было сделать так, чтобы еще лет 25-30 к этому не возвращаться. И плюс жители контролировали – ведь ремонт шел за их счет. Только такая связка, жители и специалисты управляющей компании, смогут обеспечить тот результат, который ждет глава государства: надежность, безопасность и эффективность ЖКХ.

Справка

Ирина Сидорова создала и уже 17 лет возглавляет одну из лучших управляющих компаний Красноярска, «Холмсервис». Сейчас компания обслуживает более 100 многоэтажных домов. Ежегодно получает награды на городских конкурсах по благоустройству за лучшие дворы и образцовое содержание многоквартирных домов. По данным российской ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), занимает 25-е место в народном рейтинге из более чем 1600 компаний 83 регионов России.

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