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Общество28 февраля 2023 11:03

Красноярские студенты пожаловались на уменьшение стипендий в институте искусств

Оказалось, стипендиальный фонд перераспределили
Татьяна ЗЫКОВА
Стипендиальный фонд остался прежним, но произошло его перераспределение на большее количество студентов.

Стипендиальный фонд остался прежним, но произошло его перераспределение на большее количество студентов.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В «Комсомолку» обратились студенты Сибирского государственного института искусств (СГИИ) с вопросом: по каким причинам в 2023 году им понизили стипендию? И когда ждать изменения ситуации?

В СГИИ корреспонденту «КП»-Красноярск» рассказали, что стипендия действительно уменьшилась. Но размер повышенной социальной стипендии остался прежним, соответствующим утвержденным нормам.

Стипендиальный фонд на 2023 год остался прежним. Речь о какой-то экономии средств не идет. Произошло их перераспределение на большее количество студентов. В этом году возросло число тех, кто имеет право на получение социальной стипендии, а она не может быть ниже определенного уровня. Кроме того, по результатам зимней сессии увеличилось количество студентов-отличников и хорошистов, которые тоже получают выплату. Такая ситуация сохранится до конца учебного года. В следующем она снова изменится.

На сегодняшний день, стипендия находится в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»: он в 2023 году с учетом инфляции и районного коэффициента составляет 2300 рублей.

Как стало известно, размер стипендии вузе установлен на основании решения Ученого совета (протокол 27.02.2023 № 07) и приказа врио и.о. ректора Л.Р. Строй № 54 от 27.02.2023 года: из расчета объема средств стипендиального фонда, поделенного на количество обучающихся, получающих государственную стипендию.

Образование: Вузы