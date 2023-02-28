Красноярские студенты пожаловались на уменьшение стипендий в институте искусств

Стипендиальный фонд остался прежним, но произошло его перераспределение на большее количество студентов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В «Комсомолку» обратились студенты Сибирского государственного института искусств (СГИИ) с вопросом: по каким причинам в 2023 году им понизили стипендию? И когда ждать изменения ситуации?

В СГИИ корреспонденту «КП»-Красноярск» рассказали, что стипендия действительно уменьшилась. Но размер повышенной социальной стипендии остался прежним, соответствующим утвержденным нормам.

Стипендиальный фонд на 2023 год остался прежним. Речь о какой-то экономии средств не идет. Произошло их перераспределение на большее количество студентов. В этом году возросло число тех, кто имеет право на получение социальной стипендии, а она не может быть ниже определенного уровня. Кроме того, по результатам зимней сессии увеличилось количество студентов-отличников и хорошистов, которые тоже получают выплату. Такая ситуация сохранится до конца учебного года. В следующем она снова изменится.

На сегодняшний день, стипендия находится в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»: он в 2023 году с учетом инфляции и районного коэффициента составляет 2300 рублей.

Как стало известно, размер стипендии вузе установлен на основании решения Ученого совета (протокол 27.02.2023 № 07) и приказа врио и.о. ректора Л.Р. Строй № 54 от 27.02.2023 года: из расчета объема средств стипендиального фонда, поделенного на количество обучающихся, получающих государственную стипендию.