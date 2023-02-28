5 самых крупных проектов Красноярской железной дороги

Электричка Красноярск-Дивногорск: быстро, комфортно, а бонусом - шикарные виды. Фото: РЖД

И все эти годы строили новые пути и вокзалы, модернизировали подвижной состав, внедряли современные технологии, гибко реагируя на изменяющиеся потребности населения и региональной экономики. Сегодня рассказываем о достижениях красноярских железнодорожников.

1. Модернизация Южного хода Транссибирской магистрали

Главный проект КрасЖД за эти 20 лет - инфраструктурное развитие участка Междуреченск - Абакан - Тайшет.

Стратегическое значение линии Междуреченск - Тайшет переоценить сложно. Это «ворота» Восточного полигона железных дорог страны и мост для транзита грузопотоков из регионов Сибири на восток. Кроме того, линия обеспечивает транспортную доступность крупных промышленных кластеров Хакасии и Красноярского края.

Модернизация Козинского виадука и строительство на нем второго пути продолжались 6 лет, причем без остановки движения поездов. Фото: РЖД

Проект реализуется в увязке с модернизацией БАМа и Транссиба и нацелен на снятие инфраструктурных ограничений на наиболее загруженном железнодорожном направлении Кузбасс - Дальний Восток.

Основные работы по проекту начались в 2015 году, реконструировано и построено 22 объекта, в том числе такие сложные и масштабные, как 2-й Джебский тоннель и Козинский виадук, где впервые было открыто двухпутное движение поездов. В целом в рамках первого этапа проекта введено в эксплуатацию 167 километров новых путей, обновились десятки инженерных сооружений, энергообъекты, системы автоматики и телемеханики. На 13 станциях южного хода внедрена новая цифровая система управления движением поездов.

В результате на участке от Междуреченска до Саянской пропускная способность увеличилась с 19 до 29 пар поездов в сутки (плюс 65%). Модернизация южного хода продолжается и сейчас, в 2023 реализуется еще один инвестиционный проект: увеличение пропускной способности участка Артышта - Междуреченск - Тайшет. А это строительство и реконструкция 48 объектов: более 300 км вторых путей и двухпутных вставок на перегонах, реконструкция станций, строительство и техническое перевооружение устройств электроснабжения.

2. Реконструкция уникальных инженерных объектов

По сути, реализация этих двух масштабных инвестиционных программ - не что иное, как второе рождение знаменитой трассы Абакан - Тайшет, построенной в 1964 году и за сложность условий получившей название «Трасса мужества».

Как десятки лет назад многие объекты, построенные здесь, стали воплощением передовой инженерной мысли, так и сегодня железнодорожники применяют уникальные технологии для расширения пропускных способностей трассы.

Крольский тоннель. Фото: РЖД

Самые сложные работы провели на Козинском виадуке, высота которого превышает 65 метров. Мост расположен на наивысшей точке пути КрасЖД (около 800 метров над уровнем моря), на перегоне между станциями Джебь и Щетинкино в горном ущелье Западного Саяна - одном из самых сложных на всей сети Российских железных дорог. Здесь на 14 километрах пути находится помимо Козинского виадука еще три тоннеля и 16 крутых поворотов. Причем дважды путь поворачивает почти на 180 градусов, а перепад высот - 220 метров. Этот однопутный участок задерживал движение на всей магистрали.

Модернизация виадука и строительство на нем второго пути продолжались 6 лет, с 2014 по 2020 год, причем движение поездов здесь не останавливалось.

На первом этапе модернизации специалисты усилили бетонные конструкции моста методом инъекций.

Самая масштабная часть реконструкции - замена 10 железобетонных пролетов на металлические конструкции, которые в два раза легче и прочнее. Итог работы впечатляет: пропускная способность перегона Джебь–Щетинкино увеличилась более чем в 2 раза.

Модернизация южного хода Транссиба - это еще и строительство вторых тоннелей: в 2009-м построили Нанхчульский, в 2011-м - Крольский, в 2014-м - Манский, самый длинный железнодорожный тоннель в Красноярском крае и на Красноярской железной дороге. Вторые тоннели строили из самых современных материалов, прочных, морозоустойчивых и водонепроницаемых, применяли инновационные технологии - это позволило существенно увеличить скорости движения поездов.

3. Составы последнего поколения

Сегодня на Красноярской железной дороге содержится самый большой за Уралом парк электропоездов последнего поколения серии ЭП3Д.

Более 150 километров пути обновила Красноярская железная дорога на Транссибирском участке в 2022 году. Фото: РЖД

За последние годы на городские и пригородные маршруты Красноярской магистрали вышли 14 этих современных, комфортабельных поездов, оснащенных системами вентиляции и кондиционирования воздуха, соответствующих самым современным техническим и эстетическим требованиям, полностью адаптированных для маломобильных пассажиров.

4. «Городская электричка Красноярска»

Преимущества железнодорожного транспорта, такие как независимость от погоды и автодорожной обстановки, точность движения, комфорт, экологическая безопасность, давно пора использовать и в системах городского транспорта крупных городов. Сейчас эту идею реализуют в 10 агломерациях страны. А «первопроходцем» стал именно Красноярск. Старт проекту «Городская электричка» дало в 2014 году соглашение между правительством Красноярского края, администрацией города Красноярска и ОАО «РЖД».

Сделать электрички действительно удобным и востребованным видом городского общественного транспорта позволило инфраструктурное обновление, которое КрасЖД планомерно проводит в течение нескольких лет. В частности, построены 8 новых остановочных пунктов в самых густонаселенных районах Красноярска, обновлены 15 платформ и 3 малых вокзала. В 2022 году городскими электропоездами воспользовались 2 миллиона пассажиров - это рекордное количество за всю историю проекта!

Задача очередного этапа развития проекта «Городская электричка» - регулярное курсирование электричек по кольцу. Фото: РЖД

Задача очередного этапа развития проекта «Городская электричка» - регулярное курсирование электричек по кольцу. Для этого необходимо сооружение второго железнодорожного пути на мосту через Енисей «777». После завершения этого этапа объехать весь город можно будет максимум за 1 час 20 минут.

В дальнейшей перспективе увязанные в единое целое кольцевая железная дорога, трамвайная сеть и будущий метрополитен охватят весь Красноярск, обеспечивая пассажирам скорость движения и комфорт, а городу - экологически чистый транспорт.

5. Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий - Святитель Лука»

В 2022 году Передвижному консультативно-диагностическому центру КрасЖД исполнилось 15 лет. В народе его называют Поездом здоровья, и это неслучайно. Он приходит на помощь в отдаленных и труднодоступных районах края, где есть железная дорога. В маршрут Поезда здоровья входят 77 станций. В год состав совершает десять 2-недельных командировок.

Это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края, реализованный на условиях государственно-частного партнерства. Здесь принимают не только железнодорожников, а абсолютно всех, поскольку Поезд здоровья входит в систему обязательного медицинского страхования.

За 15 лет медики поезда здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий - Святитель Лука» приняли более 210 тысяч пациентов. Фото: РЖД

За 15 лет медики, лучшие специалисты красноярской Клинической больницы РЖД-Медицина, приняли более 210 тысяч пациентов, провели около миллиона эндоскопических, рентгенологических, маммографических и ультразвуковых исследований.

Необычная железнодорожная поликлиника на колесах - единственная в стране. И на ее основе ОАО «РЖД» ведет работу по созданию типового передвижного медицинского центра.

Справка

Красноярская железная дорога – одна из 16 магистралей железных дорог России. Она занимает уникальное место на транспортной карте страны. Дорога расположена в центре России, интегрирована в Транссибирский международный транспортный коридор двумя широтными ходами – главным (Мариинск – Юрты) и южным (Междуреченск – Тайшет). В зоне обслуживания – Красноярский край, Хакасия, Кузбасс, Иркутская область.

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