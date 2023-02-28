«Губернские аптеки» - современные, просторные, комфортные, с большим количеством дополнительных сервисов и услуг. Фото: предоставлено компанией

В чем его суть и какие проблемы отрасли будут обсуждать специалисты, рассказывает генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова.

Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки»

- Инициатива проведения форума принадлежит Федеральному центру компетенций в сфере производительности труда. Какие задачи предстоит решить?

- Это первое событие такого формата для государственных аптечных сетей, нам всем нужно выстроить диалог и обмен лучшими практиками. Все аптечные сети, и государственные, и частные, работают в условиях конкуренции и стремительно меняющегося рынка. Но при этом у государственных сетей есть еще и особая миссия - обеспечение лекарственной безопасности своих регионов и в итоге страны в целом. И чтобы это обеспечить, да еще быть при этом коммерчески эффективными, необходимо объединение усилий, формирование партнерства. Мы рассчитываем, что нашу позицию поддерживают и другие регионы, ведь вместе мы станем еще сильнее.

- В России 89 регионов, в каждом есть государственная аптечная сеть. Почему для проведения форума выбран именно Красноярск?

- «Губернские аптеки» - крупнейшая государственная аптечная сеть в России, 100% ее акций принадлежат Красноярскому краю. Мы единственная государственная сеть, которая входит в топ-20 аптечных сетей России и единственная - межрегиональная государственная, поскольку работаем не только в Красноярском крае, но и в Хакасии.

Безусловно, для нас первый общероссийский форум «Повышение эффективности государственных аптечных сетей» - это репутационная история. Мы готовы показать свою работу всей России. В то же время это престиж и Красноярского края как субъекта федерации. Ведь у него есть возможность быть не только флагманской площадкой для реализации социально и экономически значимых проектов для всей страны, но и влиять на государственную политику в области лекарственной безопасности России.

Информаты делают процесс покупки проще и быстрее. Фото: предоставлено компанией

- Алена Михайловна, что будете показывать всей России?

- Наш складской комплекс и логистику, рецептурно-производственные отделы, интернет-аптеку, аптечную экосистему, симуляционный центр - это учебная аптека, которую мы открыли в 2021 году. Здесь фармацевты могут изучить всю цепочку своей будущей работы: приемку товара, правильное размещение, хранение, а также освоить стандарты работы, направленные на повышение качества обслуживания клиентов. Тем самым повышается уверенность в работе и минимизируется количество ошибок в реальной обстановке.

- Кстати, о рецептурно-производственных отделах. В «Губернских аптеках» они не только сохранились, но и являются прибыльными. Скажем мягко, мало у кого в России это получилось. Как вам удалось сберечь собственное производство и что это - дань историческим традициям или необходимость?

- Мы сохранили уникальный вид деятельности - изготовление лекарственных препаратов для лечебнопрофилактических учреждений и населения Красноярского края. Даже с учетом развития современной фармацевтической промышленности сохраняется потребность в индивидуальных лекарственных препаратах. Ряд высокоэффективных лекарств невозможно произвести промышленным способом ввиду особенностей организма, переносимости тех или иных веществ, учитывая склонность к аллергии и другие факторы. Именно поэтому такие лекарственные препараты помогают сохранить здоровье.

В структуре предприятия 5 производственных аптек, где изготавливают лекарственные препараты для лечебно-профилактических учреждений и населения региона. Фото: предоставлено компанией

На текущий момент в структуре предприятия 5 производственных аптек, четыре расположены на территории Красноярска и одна в Норильске. Заказать изготовление лекарственного препарата можно в любом структурном подразделении нашей аптечной сети, расположенном на территории Красноярского края и Хакасии. Срок изготовления и доставки варьируется от нескольких дней до нескольких часов. Все зависит от удаленности от аптеки-изготовителя.

Данный вид деятельности - определенная гарантия в обеспечении лекарственной безопасности региона. В период дефицита эуфиллина в регионе мы запустили его изготовление и выпустили более 40 тысяч единиц. В первую волну распространения коронавирусной инфекции начали изготовление жидкости для рук с антисептическим эффектом, мази для обработки слизистой носа - этого катастрофически не хватало! На сегодняшний день мы активно развиваем аптечное производство и выпускаем широкий ассортимент лекарственных препаратов по высокоэффективным прописям, в том числе которые особо популярны в период респираторных вирусных инфекций: протаргол, фурацилин стерильный, антигриппин, микстура от кашля и др. Или, например, лекарства, которые необходимы для лечения в медицинских учреждениях, - раствор кальция хлорид, раствор магния сульфата, раствор натрия бромида, раствор новокаина, раствор эуфиллина и др. Производственные аптеки позволяют изготавливать редкие лекарственные препараты - суппозитории с силденафилом, индивидуальная фасовка дигоксина, спиронолактона, амиодарона и особенно изготовление детских лекарственных форм.

В 2019 году появилось новое большое и перспективное направление - производство собственной косметики. Первая линейка состоит из 36 наименований, в составе нет парабенов, красителей и других аналогичных добавок. Флаконы из темного стекла и холодильное хранение позволяют сохранить всю полезность натуральных ингредиентов. Вторая линейка, выпущена в 2022 г., состоит из 43 наименований и отличается от первой более широким выбором уходовых средств, облегченной текстурой, увеличенными сроками годности.

На текущий момент работаем над выпуском 3-й линейки. На всю косметическую продукцию получены разрешительные документы, подтверждающие качество и безопасность. Во всех структурных подразделениях имеются тестеры нашей косметики, с помощью которых перед покупкой можно оценить текстуру и аромат. Вся косметическая продукция, как и лекарственные препараты, изготавливается вручную специалистами с фармацевтическим образованием.

В 2019 году появилось новое направление - производство собственной косметики. Фото: предоставлено компанией

- Действительно участникам форума будет что посмотреть. Но вернемся к его деловой программе. Наверняка будете обсуждать не только эффективный опыт, но и проблемы и предлагать инициативы.

- Будем обсуждать обеспечение лекарственной безопасности региона. Такая задача стоит перед государственными аптеками. Но при этом для формирования резервного фонда препаратов недостаточно инструментов. Нужно общими усилиями решать эти проблемы, для этого предлагаем создать отдельное направление для государственных аптек в Российской ассоциации аптечных сетей.

Конкретно

Регистрация участников первого общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей» открыта на официальном сайте федерального центра компетенций: производительность.рф.

На форум приглашаются представители государственных аптечных сетей России, федеральных и региональных органов власти, фармацевтические дистрибьюторы и производители, эксперты фармацевтической отрасли.

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