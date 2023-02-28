Богучанская ГЭС - пример новой индустриализации Сибири

Специалистов впечатляют не только масштабы ГЭС, высота которой равна 32 этажам жилого дома, но и ее суперсовременная «начинка» Фото: Мария ЛЕНЦ

Богучанская ГЭС - уникальный объект и «автор» нескольких рекордов в отечественной гидроэнергетике! Работа в котловане станции началась в 1980 году, но события в стране заморозили стройку в начале 1990-х. Ее возобновили только в 2006 году на паритетных началах «РусГидро» и «РУСАЛ» в рамках государственной программы комплексного развития Нижнего Приангарья. Сегодня Богучанская ГЭС занимает пятую строчку в рейтинге самых крупных гидроэлектростанций страны. К слову, первые четыре тоже в Сибири, на Енисее и Ангаре.

Результат непростых трудов оказался впечатляющим: это самая современная среди крупных российских станций, а технические и технологические решения, многие из которых применялись впервые, теперь используются при строительстве ГЭС как в России, так и за рубежом.

Машинный зал Богучанской ГЭС. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалистов впечатляют не только масштабы ГЭС, высота которой равна 32 этажам жилого дома, но и ее «начинка». Например, рабочие колеса гидроагрегатов - крупнейшие по массе и размерам из произведенных в России, а асфальтобетонная диафрагма, предотвращающая фильтрацию воды через каменно-набросную плотину, - самая северная в нашей стране. Распределительное устройство с элегазовым наполнением, установленное на ГЭС, доказало эффективность этой технологии так успешно, что теперь такие установки вводят на многих станциях в РФ.

В конце 2022 года Богучанская ГЭС отметила два своих первых юбилея: в ноябре исполнилось 10 лет с момента ввода в эксплуатацию трех первых гидроагрегатов, а в декабре - 5 лет со дня подписания акта о полном завершении строительства. Ее роль в экономике Сибири и России и социально-экономическом развитии города Кодинска и Кежемского района, где находится станция, трудно переоценить.

Богучанской ГЭС - самая современная среди крупных российских станций, ее технические и технологические решения теперь используются при строительстве ГЭС как в России, так и за рубежом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, например, за первые 10 лет работы Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям более 135 млрд кВт.ч электроэнергии. Этот объем можно сравнить с потреблением всего Красноярского края за 2 года активной работы всех предприятий и организаций. Доля Богучанской ГЭС в объеме выработки всех ГЭС региона - 45,5%.

С вводом Богучанской ГЭС Красноярский край стал одним из важнейших энергетических регионов Сибирского федерального округа, всегда готовым поддержать соседей и передать им по ЛЭП часть своей экологически чистой энергии. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к объединенной энергосистеме Сибири, и является тем фундаментом, который обеспечивает освоение природных богатств и развитие экономики огромного региона.

Богучанская ГЭС уже несколько лет подряд входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Красноярского края: в 2022 году, например, станция перечислила в бюджеты разных уровней почти 10 млрд рублей. А с Кодинском и Кежемским районом она стала фактически единым целым благодаря огромной благотворительной программе. Она ежегодно формируется на основе обращений жителей и общественных организаций Кодинска и Кежемского района.

Перечислить все проекты невозможно, но есть среди них особые: в 2020 году, когда в стране началась пандемия коронавируса, практически все средства благотворительной программы были направлены на оснащение Кежемской районной больницы, в конечном счете на спасение людей. Еще один значимый проект - реконструкция городского бульвара в Кодинске и строительство арки, символизирующей Богучанскую ГЭС. Проект изменил облик города, а бульвар и арка стали любимым местом отдыха детей и взрослых.

Стратегические планы Богучанской ГЭС тесно связаны с тенденциями развития энергетики, которые сохраняются десятки лет. В частности, с растущим спросом на электроэнергию, который никак не заканчивается, хотя и сочетается с постоянным повышением энергоэффективности и возрастающей ролью возобновляемых источников энергии даже при условии доминирования углеводородов. России повезло с гидроэнергетическим потенциалом, этот эффективный источник возобновляемой энергии стабильно, уже много лет, дает в нашей стране около 20% электроэнергии.

Неизменным останется и курс Богучанской ГЭС на надежную, безопасную и безаварийную эксплуатацию, реализацию экологических проектов и социальных обязательств.

Специальный проект «Комсомольской правды» «Время Сибири» к КЭФ-2023