Меняя облик Заполярья

Проект кампуса Заполярного государственного университета. Фото: из архива компании

Что такое северный промышленный город в привычном понимании? Место, куда прибывают для зарабатывания денег, не рассчитывая на комфорт, излишнее благоустройство и чистый воздух. Однако сегодня требования к жизни даже в удаленных индустриальных городах существенно меняются. Во-первых, таков запрос местного населения, во-вторых, этому способствуют глобальные тенденции, выраженные, прежде всего, в ESGповестке. Особенно актуальны так называемые принципы устойчивого развития для арктических территорий и компаний, отвечающих за их благополучие.

Пора меняться

В Сибири на звание лидера и образцового примера преображения городской среды внутри некогда абсолютно промышленного населенного пункта сегодня претендует Норильск. В самом северном городе Красноярского края уже в ближайшие несколько лет обновится жилой фонд и социальная инфраструктура, появится больше возможностей для саморазвития и досуга, и даже качество воздуха заметно изменится в лучшую сторону.

Столь комплексно подойти к переменам удалось благодаря реализации в Норильске сразу нескольких крупных инициатив, и прежде всего это стартовавшая в 2021 году реновация. Предыстория этого проекта включала подписание соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, краевой властью, администрацией Норильска и компанией «Норникель». Стороны договорились о совместном финансировании общим объемом 120 млрд рублей. При этом значительную часть средств - 81,3 млрд руб. - на реновацию выделил «Норникель».

- Реновация стала частью стратегии компании в Норильске, потому что мы понимаем, что здесь живет большинство наших работников. «Норникель» - это и есть город Норильск. Масштабные стройки уже начались: первые два многоэтажных дома появятся в Центральном районе города, на улице 50 лет Октября. В 2023 году начнем возведение еще четырех среднеэтажных домов. Также сверх 120 миллиардов, где львиная доля - это средства компании, «Норникель дополнительно выделил финансирование на социальные объекты. Это, например, стройка лицея имени бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих, - комментирует старший вице-президент компании «Норникель» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Вообще реновация Норильска - пример практически идеально выстроенного государственно-частного взаимодействия, где крупная корпорация не только берет на себя роль финансового партнера, но и является полноценным участником процесса, воплощая большую часть проектов своими силами. Более того, в сегодняшних условиях, когда подобного рода инициативы существенно усложняет геополитическая и экономическая ситуация, компания выступает гарантом реализации больших планов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин в сентябре 2022 года заявил:

- Те чувствительные проекты, которые для норильчан реально важны, будут выполнены в срок и в том объеме, в котором были запланированы. Может быть, какие-то проекты придется сдвигать вправо, но то, что мы обещали, выполним обязательно.

Будущее Норильска

Реновация в Норильске - это не просто возведение новых типовых домов, это внедрение передовых технологий строительства, которые прежде на красноярском Севере не применялись; расширение общей площади жилого фонда; замещение аварийного жилья; применение современных подходов к благоустройству дворов и целых районов. В частности, в Оганере - крупном жилом образовании Норильска - появится квартал с многоэтажными домами, детским садом, общеобразовательной школой, местами для отдыха. Этот проект оценивается в 39 млрд рублей и будет воплощаться вплоть до 2035 года - конечного срока реализации всего плана комплексного развития заполярного города.

Или вот еще несколько примеров ключевых объектов реновации: в Талнахе - районе Норильска, где расположены крупнейшие в России подземные рудники - ориентировочно к концу 2025 года появится современная поликлиника на 1000 посещений в смену. В учреждении обустроят взрослое и детское отделения, травмпункт, женскую консультацию и стоматологию. Проектирование уже началось. Там же в Талнахе ведутся работы по термостабилизации грунтов - это более чем актуальное направление, связанное с растеплением вечной мерзлоты в Арктике и призванное обеспечить безопасность жилых зданий. В другом районе города - Кайеркане - благодаря реновации откроется новый детский сад. В конце прошлого года здесь также снесли аварийные дома, площадки под которыми теперь благоустроят.

В Талнахе будет построена современная поликлиника на 1000 посещений в смену. Фото: из архива компании

В ближайшие десять лет в Норильске будут возведены объекты, которые не только украсят город, но и внесут существенный вклад в развитие образования, культуры, спорта. На дополнительное финансирование, выделенное «Норникелем» сверх запланированных 120 млрд руб., построят Ледовый дворец в Центральном районе, новый бассейн и тот самый лицей им. Долгих, который станет настоящим образовательным центром, включающим социокультурное пространство для различных мероприятий и школу для профессионального развития педагогов. Всего в лицее обустроят 44 кабинета для учащихся с первого по 11-й класс, 28 коворкингов, несколько мастерских и лабораторий, спортивный блок с хореографическим и тренажерным залами, тиром и 25-метровым бассейном.

В проекте лицея запланирован спортивный блок с хореографическим и тренажерным залами, тиром и 25-метровым бассейном. Фото: из архива компании

Другой большой проект - реконструкция здания Заполярного государственного университета. Вуз, знакомый многим поколениям северян как Норильский индустриальный институт, - единственный на территории города. Здание возвели еще в 1952 году, теперь же его обновят, но вместе с тем изменится и сам образовательный процесс, и вся научно-техническая база. В шаговой доступности от университета построят студенческий кампус. Все это позволит привлечь в Норильск больше абитуриентов и новые кадры в преподавательский состав.

В срок до 2026 года в Норильске также появится самый северный Арктический музей современного искусства - AMMA. Его разместят в бывшем здании дома торговли, которое предварительно реконструируют, сделав из него настоящий арт-объект. Кроме прочего, уже в этом году в Норильске приступят к созданию общественного пространства «Башня», которое станет местом для встреч, мероприятий, всевозможных активностей - одним словом, тем, что принято называть точкой притяжения горожан. Название «Башня» выбрано не случайно: здание, где разместится пространство, имеет соответствующий внешний облик, оно расположено в самом центре Норильска, является объектом культурного наследия и одним из символов города. При его реконструкции историческая архитектура и современные тенденции буквально окажутся объединены под одной крышей.

Проект самого северного Арктического музея современного искусства. Фото: из архива компании

Часть объектов реновации в Норильске уже полностью готова. Это новое здание пожарно-спасательной части, введенное в эксплуатацию в 2022 году, и комплексный центр социального обслуживания, объединяющий сразу три учреждения для разных категорий населения, включая реабилитационный центр и центр помощи семье и детям. Таким образом, реновация - это не только про внешнее преображение, но и про безопасность, удобство, социальную защищенность. Вдобавок ко всему она предполагает большое обновление инженерных систем, коллекторного хозяйства и строительство нового водозабора. Ожидается, что такой комплексный подход к качественному изменению городского устройства повлечет за собой череду подобных проектов в других арктических территориях России.

Город красивый и чистый

Но как бы ни была сама по себе прекрасна идея реновации, она вряд ли бы имела должный эффект без хорошей экологии и элементарно чистой территории, где нет свалок из покрышек и полуразрушенных складов и гаражей. Однако до определенного момента такого добра в Норильске и близ него было предостаточно, что опять же связано с многолетней историей города как сугубо индустриального центра. Решить эту острую для Заполярья проблему вызвался «Норникель». В 2021 году горно-металлургическая компания запустила программу «Чистый Норильск» сроком на 10 лет и объемом финансирования в 40 млрд рублей. Начали с того, что сформировали в составе Заполярного филиала компании отдельное предприятие численностью 756 человек, включающее несколько специализированных подразделений. Для работы также закупили оборудование и 124 единицы техники, и вскоре началась самая масштабная в истории города уборка. Общий план «Чистого Норильска» включает очистку территорий общей площадью 24 млн м², демонтаж более 500 аварийных и бесхозных объектов, сбор до 2 млн тонн отходов и более 600 тыс. тонн металлолома. За первые два года программы уже удалось привести в порядок более 2,5 млн м² территории, собрать почти 800 тыс. тонн мусора и снести более 230 сооружений. В 2023 году компания запланировала очистить ровно миллион м² земли и провести рекультивацию на более чем 100 га.

- Программа «Чистый Норильск» появилась после нашего большого обследования. Мы сами вышли с инициативой наводить порядок, чтобы наследие, накопившееся за десятилетия в виде отходов, брошенных зданий, сооружений, убирать с территории. Потому что без этого невозможно строить новый Норильск, новые дома, поднимать социальный уровень города, - отмечает Николай Уткин.

На сегодняшний день «Чистый Норильск» из частной инициативы перерос в проект, отмеченный различными наградами федерального и международного уровня, в том числе Национальной премией «ЭкотехЛидер» и наградой Russian Demolition Awards в номинации «ESG «Вывод из эксплуатации и ликвидация». Большое внимание к уборке в арктическом городе приковано и со стороны государственной власти.

По мнению депутата Государственной думы, председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова, важнейшая ценность программы в том, что она позволит сохранить Арктику чистой для будущих поколений:

- Я с уверенностью могу сказать, что «Норникель» в отличие от других компаний не просто говорит о масштабных экологических проектах, а воплощает их в жизнь, выделяет колоссальные средства. Приятно находиться в городе, где компания вкладывается на перспективу, и люди это ценят. на столько должны сократиться выбросы после реализации Серной программы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах Цифра 90 % Серная программа - экологическая инициатива «Норникеля» - по своим масштабам не имеет аналогов в России и мире.

Серная программа - флагман изменений

Во главе проектов, которые сегодня призваны качественно изменить Норильск, находится Серная программа. Это экологическая инициатива «Норникеля», не имеющая по масштабам аналогов в России и мире. Ее цель - значительное сокращение выбросов на двух крупнейших норильских заводах - Надеждинском металлургическом и Медном. На первом из них проект будет запущен уже в этом году.

В настоящее время на площадке завода отстроено фактически дополнительное производство, включающее установки для улавливания диоксида серы и мощности для его дальнейшей переработки, конечным продуктом которой станет экологически нейтральный гипс.

Экологический проект будет запущен уже в этом году. Фото: из архива компании

Да, сегодня есть ограничения, которые затрудняют реализацию столь амбициозных и технологически сложных проектов на территории страны и тем более в труднодоступной северной ее части (в частности, Серная программа на Медном заводе требует частичного перепроектирования из-за отсутствия доступа к зарубежному оборудованию). Однако пример Норильска и «Норникеля» показывает, что перемены к лучшему неизбежны, а все препятствия, будь то суровый полярный климат или внешнеэкономическая ситуация, преодолимы.

Специальный проект «Комсомольской правды» «Время Сибири» к КЭФ-2023