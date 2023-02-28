Опубликована деловая программа КЭФ-2023

Фото: ИВАНОВА Диана

Опубликована деловая программа Красноярского экономического форума. В ней выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму.

Программа форума состоит из 81 формата и включает в себя деловую и молодежную части, а также новую для форума гастрономическую программу. Также для гостей будет организована культурная программа в рамках КЭФ-ФЕСТ.

Деловая программа Красноярского экономического форума в этом году включает в себя проведение презентации – презентация инвестиционного потенциала регионов СФО (для иностранных делегаций), презентация новых технологий Красноярского края (презентация технологичных стартапов), презентация инвестиционных проектов Сибирского федерального округа (инвестиционные проекты субъектов, входящих в состав СФО). Также запланирована презентация инвестиционного потенциала Республики Тыва.

Впервые на площадках Красноярского экономического форума встретятся лидеры профессионального гастрономического сообщества страны, чтобы представить формирование и развитие локальных брендов гостеприимства, а также обсудить кадровую политику ресторанной индустрии сибирской регионов.

При участии интеллектуального партнера – Института гастрономии СФУ, состоится серия круглых столов и открытых диалогов с экспертами индустрии гостеприимства.

Ознакомиться с полной программой форума можно по ссылке.