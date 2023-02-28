Красноярцев предупредили о фейке про отравленные пробники духов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупредили об очередном фейке, на этот раз, про отравленные пробники духов. Об этом сообщает глава красноярского Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Так, в чатах мессенжеров рассылают текстовые и голосовые сообщения. Содержание следующее: людям рассказывают о смертельно опасных пробниках духов, которые дают понюхать случайным прохожим. А занимаются этим якобы некие диверсанты из Украины.

Фото: t.me/goryaev_dv

- Это совершенно не соответствует действительности. Таких эпизодов никогда не фиксировалось, - написал Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Он также призвал не распространять этот фейк в чатах и соцсетях.

Добавим, что 28 февраля был развинчен еще один фейк – о биологической диверсии со стороны Украины. Якобы красноярцев собираются травить водой с холерной палочкой. Это так же не соответствует действительности.