В Красноярске кондуктор с пассажирами начали унижать девочку, которая не уступила место в автобусе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске распространилось видео, на котором кондуктор и пассажиры автобуса отчитывают девочку, которая не уступила место. Инцидент произошел 27 февраля.

Как объясняет автор видео в социальных сетях, кондуктор накричала на ребенка.

- Вот представляешь, твоя бабушка бы так стояла? – говорит девочке кондуктор.

- У меня нет бабушки.

- Ну и слава богу! – отмечает один из взрослых.

- Не груби, маленькая еще! – произносит второй.

Затем взрослые сравнили подрастающее поколение с «баранами, которые уткнутся в свои телефоны и все». А на фразу «что же из нее дальше будет?» слышится ответ «на панель пойдет!».

Произошедшее вызвало немалый отклик в социальных сетях. Комментаторы разделились – часть поддержала кондуктора с пассажирами: «Вот она нынешняя молодежь! Никакого уважения к старшим!», «А как насчет сострадания? Представьте свою маму на месте пожилого человека!».

Однако нашлось немало тех, кто принял сторону девочки. Они отметили, что дети тоже устают, и не всегда маленький ребенок может достать до поручня, чтобы держаться во время езды. Так же комментаторы отметили, что можно было вежливо попросить уступить место не только ребенка, но и других пассажиров автобуса.