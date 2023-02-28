Волонтерский центр «Единой России» из Красноярского края отметил год работы в рамках СВО

Фото: Единая Россия

Волонтерский центр «Единой России» из Красноярского края отметил год своей работы в рамках специальной военной операции на Украине.

Фото: Единая Россия

За год партийный волонтерский центр отправил 21 фуру и 400 тонн гуманитарной помощи. Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Красноярского края отправилась 27 февраля в южные регионы РФ.

Фото: Единая Россия

28 февраля уйдет на фронт вторая машина – всего за два дня будет передано около 40 тонн помощи.

Фото: Единая Россия

Поблагодарить за год слаженной и невероятно важной работы волонтеров и активистов центра приехал секретарь красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. Лидер красноярских единороссов привез благодарственное письмо за подписью секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и пироги к чаю для волонтеров.

- Сегодня ровно год, как работает партийный гуманитарный центр. Первые две 20-тонные фуры ушли 27 февраля прошлого года, то есть буквально через 4 дня после объявления начала специальной военной операции. За это врем жители края уже успели собрать необходимый груз для размещения беженцев с Донбасса , которые тогда получили приют и защиту здесь, у нас в России. С тех пор ушло уже более 20-ти фур гуманитарного груза, менялась номенклатура, в зависимости от того, что было нужно. Сегодня собирают то, что нужно именно на передовой: теплые вещи, специальное оборудование, бензопилы, квадрокоптеры и тепловизоры, печи и фонари, специальные продукты питания, сухие супы, медикаменты. Отдельная группа - то, что нужно для госпиталей, начиная от перевязочного материала, заканчивая лекарствами и специальным оборудованием, - рассказал Алексей Додатко.

Фото: Единая Россия

Помимо волонтеров и активистов свой вклад внесли и простые жители края, предприниматели, общественные организации, депутаты и партийный актив.