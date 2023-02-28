На Красноярском экономическом форуме обсудят Стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035

Площадки КЭФ будут работать 1-3 марта Фото: ИВАНОВА Диана

В среду, 1 марта, начнет работу 19-й Красноярский экономический форум «Время Сибири». Это одна из наиболее авторитетных российских деловых площадок. Ежегодно здесь обсуждают основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. В этом году тематика мероприятия посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.

– Красноярский край готов возглавить российский тренд по развороту на Восток. Здесь находится не только центр Сибири, но и России, как с географической, так и с экономической точки зрения. Регион занимает огромную территорию, здесь сосредоточены богатейшие природные ресурсы и проходят основные логистические маршруты. Поэтому мы имеем все предпосылки, чтобы стать двигателем «восточного вектора». Эта тема станет одной из главных на форуме, ей будут посвящены дискуссии на нескольких площадках, в том числе с участием экспертов из Юго-Восточной Азии», – отметил заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин.

Особое внимание на форуме будет уделено обсуждению Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, которую месяц назад утвердило правительство РФ. КЭФ станет первой площадкой, где начнется формирование планов по реализации Стратегии на несколько лет вперед.

На КЭФ-2023 также обсудят тему трансформации экономики и изменения внешнеэкономических связей, импортозамещение и подготовку кадров для новой экономики, развитие человеческого капитала, экологию и туризм, развитие Арктики, цифровизацию и новые технологии, развитие городов и креативные индустрии.