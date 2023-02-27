Зажгли весну вместе!

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«Моя Масленица сделана полностью из бумажных упаковок от продуктов, которые используются для приготовления блинов, – первоклассница Аня БЕЗРУКИХ с гордостью показывает свою поделку – Масленицу Сметановну. – Мне её мама помогала делать, мы сразу решили участвовать в конкурсе на самую креативную фигурку Зимы».

Аня стала одной из победительниц конкурса «Зажжём весну вместе», объявленного в канун Масленицы «Красноярской рециклинговой компанией» и экофермой «Коза-Дереза». Для участия в конкурсе красноярцам предлагалось сделать оригинальное чучело Зимы. На изготовление поделок была вся масленичная неделя, поэтому «экспонаты» получились яркими и креативными!

Фото: предоставлено КРК

Победителями сразу в двух номинациях – первая и самая большая фигурка – стали жители дома № 10 по улице Карбышева, которые представили на конкурс результат коллективного творчества – неподражаемую МасленуМасловну, которая сразу покорила сердца строгого жюри.

Передавая свою поделку представителям компании, активисты отметили, что уже не первый раз принимают участие в конкурсах КРК и получают заслуженные подарки: «Мы заботимся о том, чтобы в нашем дворе была чистота и порядок, и очень рады, что сотрудники рециклинговой компаниинам в этом помогают, всегда быстро реагируют на обращения».

«С начала нашей работы в качестве регионального оператора по обращению с ТКО мы ежегодно принимаем участие в масленичных гуляниях, правда, чаще в утилитарном смысле – вывозим отходы после праздника в Сухобузимском. А в этом году решили немного «похулиганить» и провести вот такой забавный конкурс. Тем более, что чучела зимы всегда делают из вторичных отходов, то есть это абсолютно наша тема!», – рассказала Юлия КОМИССАРЕНКО, руководитель PR-направления компании.

Первый блин, отметили организаторы, оказался не комом. Зиму проводили достойно!

«Мы всю неделю проводили детские праздники на ферме «Коза-Дереза» и жгли чучела зимы. На самый последний день праздника оставили самые-самые», – отметил владелец экофермы Андрей БОЛСУНОВСКИЙ.

Фото: предоставлено КРК

«Гори, гори ясно!», - подвесёлую кричалкуна ферме вспыхнули сразу три Масленицы. Рядом с основнойфигурой празднично полыхали победительницы конкурса–бумажнаяСметановна и МаслёнаМасловна.

Кстати, после фестиваля в Сухобузимском, который «Красноярская рециклинговая компания» по традиции поддержала, сотрудники регионального оператора вывезли безвозмездно чуть больше тонны отходов. Столько «намусорили»в этом году красноярцы за один день масленичных гуляний на свежем воздухе.