«Своих не бросаем!»: студенты Красноярского техникума социальных технологий помогают участникам СВО

Фото:krasnoyarsk.er.ru

Студенты и преподаватели техникума социальных технологий откликнулись на партийный призыв «Своих не бросаем!» и изготовили железные мини-печи «Ракеты» и тактические «кошки» для разминирования. Первая партия уже на этой неделе будет передана в краевой центр сбора гуманитарной помощи «Единой России» для отправки в зону СВО.

Владимир Багровец, директор Красноярского техникума социальных технологий говорит, что идея помочь нашим бойцам была поддержана на педсовете:

- Мы собрались, обсудили вопрос и пришли к мнению, что необходима и наша какая-то помощь. Мастер производственного обучения предложил такую идею, мы разработали техническое задание и отправили его в Луганск. Военнослужащие посмотрели и одобрили нашу мини-печь под названием «Ракета». И вот первую партию из 26 штук мы уже изготовили, и с удовольствием передаем «Единой России», чтобы их доставили на передовую. Ребята с удовольствием откликнулись - это их профессия, им надо и навыки приобретать. И, тем более, мы им рассказали, для чего это необходимо. У нас уже сделаны заготовки еще на 74 штуки, которые изготовим в ближайшие дней десять и также передадим в партийный центр сбора».

Стоит отметить, что и партийцы Ленинского района Красноярска поддержали инициативу. Активисты местного отделения вместе с депутатами городского Совета от «Единой России» помогли колледжу в приобретении материалов для изготовления изделий. Мало того, единороссы решили помогать ребятам из колледжа материалами на постоянной основе.

Как рассказал Владимир Фокин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе г. Красноярска:

- У нас в России всегда было принято в сложные моменты для страны объединяться и помогать. Сейчас мы оказываем помощь защитникам наших геополитических интересов, эти ребята защищают нашу страну и мир от неонацизма, от фашизма. Техникум проявил инициативу, мы купили материалы, и студенты сделали эти печки. Эта наша акция - не последняя, в дальнейшем мы тоже будем оказывать помощь. Главное, что есть такие предложения и идеи. А мы всегда объединимся и поддержим».

Студенты гордятся тем, что им уже хватает навыков и знаний для того, чтобы поддержать бойцов на передовой.

Студент второго курса Кирилл Рожик рад, что у него есть эта возможность помогать:

- Когда мы приступали к изготовке печей, мне грело это душу, потому что мы помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. И когда вдумываешься в это, ты понимаешь то, что вот, когда-то наши бабушки, дедушки тоже работали так, изготавливали на фронт печи, боеприпасы. Вот, и мы тоже помогаем сейчас нашим ребятам. Такая маленькая печь имеет тактический функционал, у нее небольшое дымовыделение, она переносная, незаметная. Она поможет бойцам греть пищу и воду. В среднем, одну печь мы изготавливаем примерно за 20 минут. Сначала идет нарезка деталей, после идет сварка. И заключительный этап – это присоединение, закрепление всех этих деталей».

Как отметили в региональном отделении «Единой России», очередная фура помощи отправится уже на этой неделе. А это значит, что от Красноярского края в зону СВО будет отправлено уже 290 тонн гуманитарной помощи.

Жители края своих не бросают! Они снова собрали средства и необходимые вещи для наших бойцов на передовой. В этот раз, помимо продуктов и медикаментов, в помощь ребятам отправят также и квадрокоптеры, спецснаряжение, сапоги, перчатки, костюмы, термобелье, газовые горелки, батарейки и многое другое.