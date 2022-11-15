В Лесосибирске 12-летний мальчик ударил отчима ножом, защищая мать

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В Лесосибирске 12-летний ребенок ударил ножом отчима, который избивал его мать. Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, рассказали в следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Во первоначальной версии, 13 ноября между пьяными женщиной и ее сожителем на почве ревности вспыхнула ссора. Когда мужчина пустил в ход кулаки, с улицы вернулся 12-летний сын женщины. Он решил заступиться за мать.

Мальчик взял нож и вместе с мамой спрятался в комнате. Однако 29-летний мужчина не успокаивался. Тогда ребенок ударил его в грудь ножом.

Скорая, которая приехала на место, увезла раненого в больницу, где он находится и в настоящее время.

Следователи проводят проверку на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. После ее завершения будет принято процессуальное решение.