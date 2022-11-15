В Красноярском крае мужчина почти 2 месяца хранит труп брата, чтобы доказать его убийство

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В Енисейском районе Красноярского края мужчина почти 2 месяца хранит в хозпостройке труп своего умершего брата, так как считает, что его убили, и хочет это доказать. Судмедэксперты же утверждают, что мужчина умер от тяжелейшей формы острого панкреатита, признаков криминальной смерти на его теле не были обнаружены. Следком начал повторную проверку.

Все произошло еще днем 20 сентября. Мужчина вместе с двумя знакомыми отправился в одноэтажный дом, откуда на следующее утро должен был отправиться осматривать лесные участки. Вечером компания хорошенько выпила, а затем отправилась спать. Через некоторое время знакомые обнаружили мужчину на полу без сознания, лежащего в рвотных массах. Они вызвали скорую, которая констатировала смерть. Судмедэксперты выяснили, что погиб мужчина от острого геморрагического панкреанекроза, осложнившегося панкреатогенным шоком. Никаких признаков криминальной смерти они не нашли.

Но брат погибшего уверен в обратном – он якобы видел ссадины на теле, синяки. Мужчина считает, что его близкого родственника убили. А чтобы это доказать, он не стал хоронить брата, он попросил провести повторное полное вскрытие.

Как рассказал собственный источник "КП-Красноярск", 23 сентября мужчина забрал труп из морга домой, положил его в гроб и обложил льдом. 29 сентября от отвез его в Лесосибирск на хранение, но в морге его не приняли и отправили обратно. 30 сентября мужчина привез тело брата к себе и стал хранить его в хозпостройке, так как не доверяет судмедэкспертам, а также считает, что в енисейском морге тело брата будут не правильно хранить, ведь там, якобы, плохо работают холодильники.

Хотя, по данным «Комсомольской правды-Красноярск», работа морга проходит полностью в штатном режиме. Специалисты говорят, что мужчина просто не отдает им тело на хранение.