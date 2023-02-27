Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

В Красноярском крае смонтируют более 10 км нового освещения на трассах в 2023 году. Как рассказали в пресс-службе правительства, работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого в регионе курирует Губернатор Александр Усс.

Освещение установят на дороге Красноярск-Кузнецово-Зыково, на 2-километровом участке в селе Зыково. 3 километра осветят на участке трассы с 0,6 по 3,5 км Красноярск – Элита. Отметим, что полностью трасса будет освещена к 2025 году

Установку фонарей завершат на дороге А-382 от Дудинки к аэропорту. Там уже установлены 184 опоры, осталось смонтировать светильники и подключить их к электричеству. Протяжённость линии освещения составила 5,4 км.

- Наличие электроосвещения, особенно на транзитных участках, имеет большое значение для безопасности движения. В этом году в рамках нацпроекта планируем смонтировать более 10 километров линии освещения. В ходе работ по содержанию на участках автомобильных дорог, проходящих по населённым пунктам, будет дополнительно установлено еще 4 километра освещения, - сообщил руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Отметим, что в 2022 году благодаря нацпроекту наружное освещение общей протяженностью порядка 4 км появилось на загородных трассах Красноярск – Солонцы, Канск – Комарово, Подъезд к Минусинску, Первомайск – Тертеж, Курагино – Черемшанка, Сереуль – Степное – Глядень, Уяр – Заозерный, Шарыпово – Ужур – Балахта. Также новые фонари установили и в рамках реконструкции автодороги Красноярск – Элита, на участке вблизи остановки Мясокомбинат и на новой развязке в конце дороги.

Напомним, что перед национальным проектом «Безопасные качественные дороги» стоят задачи повышения качества дорожной сети и безопасности участников дорожного движения. К 2024 году должен быть достигнут результат в виде увеличение доли дорог регионального значения в нормативном состоянии до 73%, а также уменьшение количества погибших в ДТП в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.