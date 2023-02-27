О чем мечтают красноярские учителя в Год педагога

Фото: Варвара РУДОВСКАЯ

Указом президента Владимира Путина 2023 год в России обьявлен годом педагога и наставника. Задач много, они простые и понятные: повышение престижа профессии педагога, привлечение молодежи, профессиональный рост и распространение лучшего опыта, развитие института наставничества.

Планируется, что в этом году по всей стране будет особенно много различных мероприятий. От всероссийских, к примеру, форумов педагогических династий и классных руководителей или акции «Учить. Вдохновлять. Развивать!» до региональных и городских проектов, выставок, конкурсов, дискуссий, встреч в самых разных форматах, инициированных и властью, и самим педагогическим сообществом.

Одна из таких встреч на масленичной неделе прошла в школе №156 Солнечного, из участников - молодые и опытные педагоги-наставники пяти школ микрорайона.

- По всей стране идут мероприятия в честь открытия года педагога и наставника. Форматы - разные, мы решили сделать дружеский, - чаепитие с традициями русской Масленицы, - приветствует коллег Елена Комиссарова, директор школы №156 Красноярска. – Наша встреча проходит накануне 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, величайшего педагога, просветителя, дидакта, на чьих научных трудах основана российская педагогика. Он всегда говорил, что учитель – это не тот человек, который просто передает детям знания. Это наставник, который своим жизненным примером помогает ребенку правильно двигаться во взрослую жизнь. И я хочу, чтобы такие наши встречи стали традицией, чтобы мы вместе добивались результатов в нашем добром деле, были настоящими наставниками.

Фото: Варвара РУДОВСКАЯ

На импровизированной сцене юные артисты с ложками и бубнами вдохновенно кружатся в хороводе, учителя музыки и помогают, и солируют. Конкурсы, загадки, песни, - педагоги включаются в задания, играют, смеются. Пойти в пляс? Да запросто!

Старясь не мешать празднику, «Комсомолка» устраивает пресс-центр в холле: знакомимся с учителями, и главный вопрос у нас один: «Что, по вашему мнению, важно понять, почувствовать, сделать обществу в Год педагога и наставника?».

Анна Бриткова, тьютор школы №134 в профессии недавно. Мама двоих детей, инженер-технолог продуктов общественного питания, решила изменить своих жизнь, получила другую профессию. Теперь она помощник учителя начальных классов.

- Я люблю детей, в школе мне интересно, прошла обучение и пришла сюда. Мне нравится помогать детям, чтобы они быстрее адаптировались в школе. Мне бы хотелось, чтобы и родители были терпимее, старались во всем поддерживать своих детей, особенно когда не получается. И, кстати, учителям поддержка родителей тоже очень важна.

Елена Теперева, социальный педагог школы №156, пришла в школу три года назад. Хотя и знала, что социальная педагогика – это непросто.

- Очень хотела работать с детьми, семья поддержала. Муж рад, и тому, что работа с детьми близка моей натуре, и тому, что сыновья рядом - у нас двое мальчишек. Когда мне трудно, говорит, что «надо идти вперед, не сдаваться и все получится». Думаю, Год педагога будет насыщенным и интересным. Социальный педагог обычно работает со сложными ситуациями, и мне бы хотелось, чтобы родители больше доверяли школе, и знали, что тут хорошо, безопасно, ваших детей любят и уважают.

Зинаида Оленкова - учитель математики школа №156 с 45-летним стажем. Признается, всегда знала, что будет учителем.

- И никем другим! Я приняла такое решение, едва только пришла в школу. А когда у нас началась математика, благодаря моему учителю, влюбилась в этот предмет, - вспоминает Зинаида Дмитриевна. - Мне очень нравится работать с детьми. Где-то в душе я, может быть, артистка, каждый твой урок – как твой спектакль. Как его построишь, как «сыграешь», так и будет. Была возможность несколько раз сменить работу, выбрать более высокооплачиваемую, престижную. Но каждый раз думала, как это так у меня не наступит 1 сентября – я не буду стоять у доски. Что касается Года педагога, мне кажется, что

школа – это махина, когда-то поставленная на эти рельсы, она работала и будет работать. Из пожеланий – мне бы хотелось, чтобы родители проживали детство вместе со своими детьми, больше интересовались их жизнью.

Людмила Ильиных, председатель общественного Совета микрорайона Солнечный, гость встречи:

- На мой взгляд, профессия учитель заслуживает более уважительного отношения со стороны общества. Люди перестали ценить знания, и, соответственно, учителя как источника этих знаний. Возможно, в Год педагога и наставника вернется прежнее, уважительное отношение к учителю, который помогает ребенку познать мир и себя. Сегодня школа – это, пожалуй, единственный оставшийся мир - не цифровой, настоящий. И нужно сохранить это общение в школе, без гаджетов, чтобы возникали эмоции, радость от процесса, когда учитель отдает, а ученик берет - в таком взаимном обмене энергией и рождается все созидательное.

Из конкретных предложений мне, как маме троих детей, хотелось бы больше объединяющего общения и встреч в школе - учителя, родители, дети – все вместе.

Ольга Задонская, заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы школы №144 озвучила одну из самых главных задач Года педагога – возвращение молодежи в школу:

- Я в педагогике с 1986 года, уже 37 лет. И я понимаю, что, если раньше молодые педагоги активно шли в школу, то сейчас нет. Я уже давно говорю о том, что одна из проблем - отсутствие мотивации. Я бы предложила правительству каждого города создавать бюджетные дома, где могли бы жить молодые педагоги: «10 лет отработали – квартира ваша». Педагоги бы в школу пошли. А отработав пять, а тем более 10 лет, поверьте мне, из школы они бы уже не ушли.

Почему Ольга Владимировна так уверена, что останутся? Труд хорошего педагога - созидательный: каждый день и вся жизнь прожита не зря.

- Сначала я растила поколение, в котором росли мои дети. Сейчас поколение, в котором растут мои внуки, - говорит педагог. – Поэтому, если хоть какая-то часть этого поколения станет отзывчивой, доброй, честной, справедливой, это будет здорово. Я постоянно слежу за успехами своих выпускников. Очень радуюсь, когда дети счастливы, когда они достигли того, чего хотели, в том числе и благодаря мне.

Вместо послесловия

Прощаясь с замечательными педагогами, подходим к немногочисленным мужчинам на празднике – его ведущему, школьному психологу Михаилу Абрамову и звукорежиссеру встречи, педагогу дополнительного образования Андрею Дьяконову.

- Вам бы, наверное, хотелось, чтобы в школе было больше мужчин?

- Еще бы! А то 8 марта совсем тяжко!