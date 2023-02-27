В Хакасии у редчайших черных пантер месяц назад родились три котенка. Фото: Центр живой природы

Маленькие, пушистые, черные комочки жмутся друг к другу. Серые, с налетом тумана глаза смотрят испуганно, не мигая. Так и хочется потискать, погладить густую шелковистую шерстку. Но нельзя! Малыши рычат совсем по-взрослому, показывая свои белоснежные зубы. «Мама, ты где, мама, спасите, помогите».

Эти три малыша не простые, а редчайшие – потомство пары черных пантер Багиры и Блейда, живущих в зоопарке Абакана. Чтобы осмотреть котят, главному ветеринару Елене Неверовой пришлось в прямом смысле выпроваживать из дома их родителей. Нужно ведь проверить, как они растут, как развиваются. Две девочки и мальчик родились месяц назад, а на улицу ни разу еще не выходили, поэтому такие дикие и пугливые, неприрученные.

Малышам только месяц, человек вызывает у них страх. Фото: Центр живой природы

С папой проблем не было, Блейд и так любит прогулки – протоптал по снегу тропинку и наматывает круги вдоль высокого забора своего вольера, наблюдая за соседями. Многие из них на воле могли бы стать его потенциальной добычей, например, рогатый красавец марал со своими самочками. Но в зоопарке все хищники миролюбивые, потому что, как в известном мультфильме – «нас и так неплохо кормят».

А вот мама Багира почти все время проводит с малышами. С ней пришлось договариваться:

- Мы деток посмотрим и все. И тебя запустим обратно, - обещает Елена Неверова.

По словам Андрея Кондратьева, директора ГБК РХ «Центр живой природы» (официальное название абаканского зоопарка), эта пара – исключительная. И Багира, которой уже исполнилось 12 лет, и шестнадцатилетний партнер Блейд – местные, родились здесь, выросли, создали крепкую пару. В 2020 году отметили новоселье – переехали в новый просторный вольер с уютными апартаментами из дерева. И уже в 2021 году у них появились четыре котенка. Всех малышей мама выкормила сама. Сейчас – новое потомство, три малыша. И снова мама самостоятельно о них заботится, ни от кого не отказалась. Это даже удивляет специалистов.

Еще примерно через месяц – полтора котят начнут понемногу выводить в свет, показывать посетителям зоопарка. А затем им начнут подыскивать новые дома. Мальчика, возможно, оставят здесь, на смену Блейду. Ему ведь уже 16 лет, возраст почтенный, хотя в зоопарках животные живут намного дольше, чем в дикой природе. Леопарды, например, могут и до 25 лет дожить.

Это отец, Блейд - любит погулять по снегу. Фото: Центр живой природы

Черная пантера – это редкий генетический вариант окраски леопарда или ягуара. По закону изымать животных из дикой среды для зоопарков давно запрещено. Так что сегодня почти все представители животного мира южных стран, в частности африканские, азиатские и южно-американские кошачьи, - рожденные в зверинцах в нескольких поколениях. Российские зоопарки сотрудничают между собой в этом плане, обмениваются питомцами. Как рассказала "Комсомольской правде"-Красноярск методист Елена Межова, абаканцы тесно общаются с соседями – красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей». Если от красноярцев поступит запрос за черную кошечку из нынешнего помета, то наверняка поделятся с ними.

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