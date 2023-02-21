Здравствуй, Масленица: отмечаем вкусно и весело

Начинаем новый сезон «Планерки с покупателями» на радио «Комсомольская Правда» в Красноярске. В этом году немного расширится формат наших встреч со слушателями - мы будем ближе знакомить красноярцев со всеми направлениями работы сети «Красный Яр». О масленичных новинках, товарах категории «Свежие продукты» и благотворительных акциях рассказывают директор по внешним коммуникациям группы компаний «Красный Яр» Таисия Голубева и руководитель направления «Свежие продукты» гастрономов «Красный Яр» Анна Степанова.

– Анна, что значит «свежие продукты»? А остальные как же?

– Свежие продукты – это отдельная категория продуктов с коротким сроком годности. То, что мы покупаем на каждый день, а не для длительного хранения - охлажденное мясо и курица, рыба, морепродукты и икра, молочная и кисломолочная продукция, сыры, яйца, колбасы и охлажденные полуфабрикаты. Кстати, большая часть этих продуктов как раз используется для приготовления самого масленичного блюда – блинов.

– Традиционно мы готовим на Масленицу блинчики со сметаной, сгущенкой, ветчиной-сыром. Но всегда хочется попробовать чего-то нового. Есть ли в ассортименте продуктов «Красного Яра» что-то необычное для масленичных блинов?

- Интересный вопрос! Сейчас многие любят экспериментировать на кухне, пробовать необычные вкусы, сочетания продуктов. Поэтому мы всегда стараемся учесть потребности всех наших покупателей. Кажется, ну что нового может быть в блинах? Но кто-то делает тесто на молоке, а кто-то на кефире. А есть те, кто коровьему молоку предпочитают растительное – кокосовое, соевое, миндальное. Можно выбрать и масло – сливочное, топленое, масло гхи… Сочетая разные продукты, вы получите разнообразные вкусы. Что немаловажно: мы сотрудничаем с местными товаропроизводителями свежих продуктов в рамках ассоциации «Енисейский стандарт» и не только. А чем меньше путь от производства до полки магазина, тем свежее и натуральнее продукт.

– Анна, а у вас есть рецепт любимого блинного теста?

- Конечно, есть! Этот рецепт подойдет занятым мамам, бабушкам… Да всем, кто любит печь блины, но хочет сэкономить время. Мое любимое тесто для блинчиков продается в бутылочках в «Красном Яре». Готовое тесто от пекарни нашего собственного производства. Купили по дороге с работы готовое тесто, быстро напекли – вкусный ужин готов!

–Просто блинчики – это, конечно, вкусно. А если хочется посытнее? Какие начинки посоветуете?

- Начинки, вернее, топпинги (ведь блинчики можно не только начинять, но и просто поливать, макать во что-то) могут быть самыми разнообразными. Это сметана различной жирности, сгущенное молоко и варенка, сыры, ветчина, творог. Для особо праздничных блинчиков можно красную икру. Если у вас совершенно нет времени готовить, а блинов хочется, то загляните в «Красный Яр»: всю масленичную неделю в 23 гастрономах с 9.00 до 17.00 будут печь блины прямо в торговых залах. Вы можете купить простые блинчики или с начинками – с семгой, жульеном, ветчиной и сыром, яичные с припеком и шоколадные со сливочно-банановой начинкой.

– Таисия, расскажите, а какие еще новинки вы приготовили для праздничного стола? После Масленицы нас ждут 23 февраля и 8 марта.

- У нас есть новая линейка десертов премиального качества оригинального состава с натуральными ингредиентами. Сейчас такой тренд на мини-тортики (бенто) – порция торта на одного человека. Не путайте с куском торта! Мы предлагаем самые популярные вкусы – «Молочная девочка с клубникой» и тортик «Три шоколада». Запомните бренд КремМа. Такие десерты сами по себе праздник и отличный подарок: Крем Ма – радуй и дари праздник. С 3 марта во всех гастрономах «Красный Яр» в расширенном ассортименте и красивом дизайне. Как раз к праздникам!

ПОКУПАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

- В магазинах «Батон» и «Красный Яр» появились боксы для сбора кормов для бездомных котиков и собак, проживающих в Догпарке Муркита. Покупатели активно наполняют их кормами, за что им огромное спасибо.

- В дискаунтерах «Батон» стартовала программа «Премия хорошей хозяйке». При покупке любых товаров на сумму от 1000 рублей начисляется Премия 15% на свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, а также на охлажденную курицу.

- В более чем в 50 гастрономах «Красный Яр» появились в продаже карты номиналом 500, 1000 и 2000 рублей.

- В гастрономах «Красный Яр» стартовала акция с розыгрышем путевок «Выбирай: Тай или Дубай!». Розыгрыш состоится 16 марта, а с условиями конкурса можно познакомиться на сайте группы компаний «Красный Яр».

Послушать февральскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

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