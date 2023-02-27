Студенты со всей Сибири приехали в Красноярск для участия в викторине Министерства иностранных дел. Фото: предоставлено организаторами

В Красноярске прошла традиционная интеллектуальная викторина, приуроченная к празднованию Дня дипломатического работника. Её цель – в игровой форме популяризировать среди молодого поколения изучение дипломатии и международных отношений, разъяснить основные направления внешнеполитического курса страны.

«Викторина прошла в Красноярске уже в пятый раз, и в этом году масштаб мероприятия больше, чем обычно благодаря поддержке соорганизаторов. Среди участников – представители всех регионов Сибирского федерального округа. В основном это те студенты, которые изучают общественные дисциплины, но не только. Главное, что требуется от участников, – это стремление получать новые знания», - прокомментировал руководитель представительства МИД РФ в Красноярске Артем Захаров.

В мероприятии участвовали 19 команд, представляющих Сибирский федеральный университет; Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнева; Красноярский государственный педагогический университет; Сибирский юридический институт МВД России; Тувинский государственный университет; Сибирскую пожарно-спасательную академию МЧС России; Байкальский государственный университет; Сибирский институт управления РАНХиГС; Омский государственный университет и другие учебные заведения.

Фото: предоставлено организаторами

Среди игроков – как уже опытные участники, которые проверяют свои знания в викторине не первый год, так и новички. Впервые в этом году на мероприятие приехала команда Заполярного государственного университета. Норильский вуз представляли студенты факультета электроэнергетики, экономики и управления Алиса Старикова и Иван Коньшин, а также студенты горно-технологического факультета Максим Матюнин и Станислав Плотников. Ребята показали достойный уровень знаний и отлично справились с большинством заданий.

«Было достаточно сложно, но в то же время интересно. Это такая серьезная проверка на эрудицию и кругозор. Самыми непростыми для нас, как для представителей технических специальностей, оказались вопросы из географии, истории и прочих гуманитарных наук. Настроены ехать снова в следующем году, уже будем знать, к чему готовиться», - поделился норильчанин Максим Матюнин.

Фото: предоставлено организаторами

Победа же досталась команде факультета исторических и политических наук Томского государственного университета. Студенты, представляющие вуз, оторвались от соперников по количеству баллов еще после первой половины игры и удержали лидерство до самого конца.

Добавим, организатором викторины выступает представительство Министерства иностранных дел РФ в Красноярске при поддержке компании «Норникель», Сибирского федерального университета и Совета молодых дипломатов МИД РФ.

«Компания поддерживает молодежные проекты во всех территориях своей деятельности. При этом география нашего производства обширна – она затрагивает не только российские регионы, но и зарубежные страны. Поэтому мы уверены, что международные отношения в широком смысле этого слова – это сфера деятельности не только профессиональных дипломатов, а наша общая, в том числе бизнеса, университетов и студентов, за которыми будущее», - отметил заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.