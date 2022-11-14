Эксперты считают, что алюминий позволит на 50 % снизить стоимость кабельной продукции для строительства Фото: Мария ЛЕНЦ

Высоковольтные линии в России на 80 % делаются из алюминия. Алюминий легче меди на 20-50 % и дешевле на 40%. А если у них одинаковая пропускная способность, почему тогда в строительстве жилых домов и различных учреждений используется медная проводка? Можно ли провести замену и при этом сэкономить, учитывая недавний скачок цен?

Конечно можно. По данным Алюминиевой ассоциации, «крылатый металл» позволяет на 50% сократить стоимость текущих проектов, что сегодня особенно актуально. Есть практические примеры сказанному. Так, компания «Москабельмет» предлагают спектр инновационной кабельной продукции с алюминием и алюминиевым сплавом. Например, кабель АсВВГ, который предназначен для применения в жилищном строительстве. В его производстве используется не алюминий образца 90-х годов, а совершенно новый материал, который давно и успешно применяется в США, Китае, странах Европы.

Отдельного разговора заслуживает кабели и провода из алюминиевого сплава 8 серии, применяемых для электрификации зданий и сооружений. По поручению РУСАЛа ученые Национальной Академии наук пожарной безопасности и ВНИИПО МЧС провели исследование. Они изучали свойства токопроводящих жил кабелей из сплавов алюминия. И выяснили, что электропроводки из такого сплава также надежны и безопасны, как и кабели с медными жилами. Но значительно выигрывают в цене.

РУСАЛ освоил производство данных сплавов еще в 2014 году на Кандалакшском и Иркутском алюминиевом заводе.

Так что же мешает их широкое использование в российской энергетике, строительстве и в других секторах экономики? Да ничего: необходимые испытания подтверждают безопасность, нормативная база есть. Производитель также готов увеличить объемы производства и насытить рынок. Если будет поддержка властей, то в рамках одного региона это будет экономия на миллионы, а если всей страны – много миллиардов. Строители и сами настроились на такой прогресс.