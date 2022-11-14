Фото: kraysport.ru

В честь красноярской гимнастики Евы Чевтаевой назвали элемент в художественной гимнастике. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Девушка первой в истории выполнила оригинальный элемент в упражнении с обручем. Его официально зарегистрировала Всероссийская федерация художественной гимнастики, авторство теперь закреплено за красноярской гимнасткой.

- Элемент весьма сложный, он украшает выступление, и, надеемся, что другие гимнастки возьмут его на вооружение. А Ева за каждое его исполнение теперь будет получать дополнительные 0,3 балла, - рассказала президент Краевой федерации художественной гимнастики и, по совместительству, тренер Евы Юлия Дьяченко.

Ева имеет I разряд по художественной гимнастике, которой занимается с 7 лет. В октябре текущего года она стала вице-чемпионкой Международных соревнований по художественной гимнастике на призы Марины Лобач.

Тренируется девушка в Краевой спортивной школе по художественной и эстетической гимнастике у Юлии Дьяченко и Полины Лой. На данный момент выступает по большей части в соревнованиях юниоров.