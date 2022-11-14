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В прошедшее воскресенье в красноярском ТРЦ «Планета» было не протолкнуться. Перед жителями краевой столицы выступил известный российский певец Митя Фомин. Для посетителей торгового центра импровизированный концерт звезды эстрады 00-х стал неожиданностью.

Встречу организовал один из известных магазинов косметики. Паблик-топ, на котором певец рассказал об уходе за собой, начался в 15.30. Митя Фомин шутил, общался с горожанами и вспоминал о первом приезде в город.

- Мы стали приезжать в Красноярск еще 20 лет назад, когда я еще был участником группы HI-FI. В Красноярске были наши первые гастроли, мы выступали в каком-то боулинге. Не помню, как он называется и жив ли сейчас, - рассказал певец.

Отметил Фомин и непривычно теплую погоду.

- Такое чувство, что удивительно тепло для Красноярска. Обычно же в ноябре снег уже лежит, сугробы жуткие, а тут ощущение, что сентябрь, - обратился к горожанам музыкант.

Во время встречи Фомин исполнил несколько песен. Среди них, например, трек «Все будет хорошо», которому подпевали красноярцы.

В Красноярск экс-участник группы HI-FI приехал в рамках гастрольного тура, однако концерт так и не состоялся. Поэтому встреча в торговом центре стала для красноярцев единственной возможностью увидеть музыканта.