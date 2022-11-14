Частный детский сад «Живой» в Красноярске закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

По требованию прокуратуры в Красноярске закрыли небезопасный детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

Частный детский сад «Живой», который принимал детей по адресу проспект Мира, 115 «А», закрылся после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Красноярского края

Оказалось, что помещение, в котором весь день находятся маленькие дети, не соответствует требованиям пожарной безопасности. Более того, именно в этом помещении два года назад произошел крупный пожар, в котором погибло четыре человека.

В детском саду не было второго эвакуационного выхода, а ширина того, что есть, на 30 сантиметров меньше норматива (0,78 метра вместо положенного 1,2 метра). Не нашла проверка и огнетушители, систему оповещения и даже план эвакуации. Сигналы системы пожарной сигнализации не передавались на пульт пожарной охраны.

ООО «Эко-Центр», который и оказывал услуги по уходу и присмотру за детьми, привлечен к административной ответственности.