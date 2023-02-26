«Весны не будет – Масленица осталась жива»: в Красноярске проводили зиму

В Красноярске отметили Маследицу Фото: ИВАНОВА Диана

Масленичная неделя завершилась массовыми гуляниями. Вдвойне приятно, что она пришлась на выходные дни, так что было время и отдохнуть, и блинов наесться, и – кто хотел – в походы сходить. Едва ли найдется хоть один город или село в крае, где бы ни провожали зиму в это воскресенье, 26 февраля.

Улыбочку! Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске отмечали праздник с размахом – во всех районах города. Причем распределились так, что можно было за три дня побывать в каждом. Например. Кировский, Железнодорожный и Советский решили провести гуляния 24 февраля. Центральный и Свердловский – 25 февраля. А в воскресенье – Октябрьский район, микрорайон Солнечный и центр города – площадь Мира.

Смельчака страхуют веревкой, но забирается наверх он сам Фото: ИВАНОВА Диана

Но главная площадка – это остров Татышев. Два месяца здесь Новый год встречали, теперь зиму провожаем. Те, кто решил приехать сюда, делятся впечатлением: народу очень много – семьями, парами, в одиночку, компаниями. И стар, и млад, и детворы полно. Парковки заполнены, автобусы, идущие по Октябрьскому мосту, переполнены. Многие гуляют с правого и левого берега пешком. Очень много желающих покататься на катке. К тому же погода для этого отличная.

Маслединца - народный праздник, кормями уходящий в дохристианскую эпоху Фото: ИВАНОВА Диана

Начались праздничные мероприятия на Татышеве в полдень (здесь очень не хватает фразы «с выстрелом пушки на Караульной горе»). Для гостей открылась продовольственная ярмарка, где можно приобрести продукты местных производителей и фермерских хозяйств. Плюс купить сувениры и ручные поделки.

Символ уходящей зимы Фото: ИВАНОВА Диана

На сцене выступали артисты с народными номерами, гостей приглашали принять участия в различных веселых конкурсах. Сильные и ловкие могли показать себя в спортивных состязаниях. Традиционный столб с подарками, который нужно покорить. Много различных фотолокаций для снимков на память.

Снимок на память Фото: ИВАНОВА Диана

Самая любимая, пожалуй, забава – высокий столб, на вершине которого прикреплены подарки. Нужно взобраться на него и выбрать любой. На первых взгляд кажется, что это не под силу никому. Но нужно знать наших мужчин: раздеваются и вперед, показать удаль молодецкую. Смельчаков страхуют веревкой, но взбираются они самостоятельно. Вскоре все шесть призов были собраны. Зрители аплодировали каждому везунчику.

Состязание по перетягиванию каната Фото: ИВАНОВА Диана

И, конечно же, блины – главное блюдо! Пекли их тут же, подавали с пылу, с жару – уходили со сковороды мигом. По желанию к блинам подавали варенье, масло, сметану, мед… Наверняка завтра в администрации города поделятся, сколько блинов было съедено в этот день. Судя по статистике прошлых лет, несколько тысяч наверняка красноярцы разобрали.

Блины пекли наперегонки Фото: ИВАНОВА Диана

И кульминация праздника – сожжение чучела Масленицы. По народному поверью, которое уходит корнями еще в стародавние времена, предать огню чучело – это сжечь вместе с ним все неприятности, тревоги и проблемы. Миряне веселятся в этот день от души, наедаются досыта. И тут погода решила устроить свой неприятный сюрприз: поднялся ветер, пошел снег. И пожарная охрана запретила поджигать чучело. Безопаснеость превыше всего. У гостей праздника осталась легкая нотка разочарования. Между собой переговаривались: «Весны не будет – Масленница осталась жива».

Блины разбирали с пылу, с жару, со сковороды Фото: ИВАНОВА Диана

Ну, а с понедельника 27 февраля, начинается Великий пост, который продлится до праздника Пасхи, который в этом году пройдет 15 апреля.