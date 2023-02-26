Коллектив прокуратуры Красноярского края покорил вершину Аргыджек. Стоп-кадр видео

Сотрудники прокуратуры Красноярского края отметили праздничные выходные в честь Дня Защитника Отечества покорением одной из вершин, расположенных в регионе. Выбрали гору Аргыджек, она находится примерно в двухстах километрах от Красноярска, в районе поселка Жайма в Манском районе.

В походе приняли участие более 30 человек. Стоп-кадр видео

Как рассказали сами участники, этот туристский маршрут общей протяженностью 15 км. Высота составляет 1550 метров. Выехали большой командой: более 30 человек – работники прокуратуры, нынешние и те, что уже на заслуженном отдыхе, члены их семей. С раннего утра на машинах из Красноярска, далее – на высоту. Подъем несложный, с собой лыжи, сноуборды – чтобы прокатиться по белоснежному покрову. И еще камеры, чтобы снять на память, ведь вид сверху потрясающий. Некоторые участки проходили с помощью снегоступов.

- На вершине водрузили флаг краевой прокуратуры. Это уже ежегодная традиция, которая показывает добрый пример здорового образа жизни и единства, - рассказали путешественники.