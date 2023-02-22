В Красноярске площадь пожара на складе на Свердловской увеличилась до 12,5 тысячи квадратных метров

Фото: МЧС по Красноярскому краю
На 17:30 часов 22 февраля площадь пожара на складе на Свердловской увеличилась до 12,5 тысячи кв.м. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.
В ведомстве сообщают, что пожар тушат 123 человека и 43 единицы техники. Воду для тушения набирают в Енисее. Однако угрозы соседним зданиям на данный момент нет. Ранг пожара 3 из 5 возможных. Для тушения вводят резервную технику.
Фото: t.me/zaitsev24
Напомним, что пожар на складе на Свердловской, 6А в Красноярске начался около 11:20 часов. Сначала площадь возгорания составляла 2,5 тысячи кв.м, а через несколько часов достигла 7 тысяч «квадратов».
Пострадавших в пожаре нет. Всех, кто находился в помещениях склада, эвакуировали. Известно, что в горящем здании располагаются склады банных и отопительных печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, а также автосервис.
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