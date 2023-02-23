Продавец колготок из Абакана отправился в кругосветку из-за безответной любви, а нашел свое счастье в дорогах

Максим на Бродвее. Нью-Йорк, 2019 год. Фото из личного архива.

Обычный парень «из соседнего двора» просто делает то, о чем многие мечтают. Например, недавно он спустился с Аконкагуа. Причем, на самую высокую точку Южного полушария забрался один, без гидов и носильщиков, не имея специальной подготовки и крутого снаряжения.

Некоторые его приключения иначе как злоключениями не назовешь. Несколько раз путешественник был на волоске от гибели. Например, его подстрелили колумбийские гангстеры, но даже это не охладило желание путешествовать. Он скитается по миру с палаткой, без постоянного дохода и уверенности в завтрашнем дне. И наслаждается такой жизнью.

Максим Власов рассказал корреспонденту «КП»-Красноярск» о своей жизни в дороге.

«Я вышел из съемной квартиры, не оставив за спиной ничего»

Что может стать движущей силой для кругосветного путешествия? Максим как раз был на грани отчаяния:

— Мне некомфортно жилось в нормальном мире: он меня не принял. Свой миллион, о котором мечтал лет в двадцать, я не сделал. Да что там - даже профессию не «заимел». Брак оказался неудачным. А заниматься тем, чем я зарабатывал, становилось просто стыдно. Вдумайтесь: двадцатидевятилетний «лоб» бегал с сумкой по организациям и продавал колготки. Может, из-за этой работы любовь, которую я встретил за пару лет до кругосветки, осталась безответной. Наверное, именно она послужила тем катализатором, который запустил в моей голове процесс самоуничтожения. Тьфу ты! Подготовки к кругосветке!

Достопримечательности Белиза. 2019 год. Фото из личного архива.

1 сентября 2016 года я вышел из съемной квартиры, не оставив за спиной ничего. Совершенно не представлял, что ждет в дороге. Маршрута не было. В начале пути у меня была только виза в Китай и нулевое знание иностранных языков. Они и сейчас учатся слабо: я не тусовщик, не завожу друзей-иностранцев. Можно сказать, что говорю на русском, но уже могу изъясняться на испанском и английском.

Автостоп в Аргентине и Южной Америке в целом - непредсказуемый и увлекательный. 2022 год. Фото из личного архива.

Абаканец стартовал в неизвестность со всеми своими накоплениями — 72 тысячи рублей. Его окружение считало, что долго он не продержится:

— Все ожидали, что я приеду домой, как только деньги закончатся. Но я сразу нацеливался на кругосветку, и даже хотел уложиться в 2-3 года. До сих пор планирую возвращение в Россию «через 2-3года», хотя прошло семь лет.

В Австралии. 2017 год. Фото из личного архива.

Жизнь в пути: «Свобода напрямую зависит от уровня доброты окружающего мира»

Максим, в основном, передвигается автостопом. Периодически у него появляются попутчики, но потом дороги расходятся. Путешественник относится к этому по-философски: «Чем больше прошел — тем больше понимаешь, что одному во всех отношениях проще». В своем блоге «Нoma Travel» он рассказывает всю правду о том, что происходит в пути. Изнанка кругосветки совсем не похожа на глянцевые туристические путеводители:

— Когда видишь человека с рюкзаком, шагающего вдоль трассы, в голове рождается образ вечно молодого, открытого всему новому романтика, идущего по миру с поднятой головой, свободного от оков потребительского мира. И как-то не думается о том, что его свобода напрямую зависит от уровня доброты окружающего мира. Уедет ли он куда-то? Где будет спать? Поест ли сегодня? Когда сможет помыться?

По дорогам Гондураса. 2019 год. Фото из личного архива.

Путешествие автостопом (неважно: по области, стране или миру) однозначно покажет человеку, что мир гораздо лучше, чем о нем принято думать. Намного лучше! Например, в США семья проехала 140 километров в другую сторону от своего дома, чтобы довезти меня до нужного места.

Но, по моим ощущениям, на земле обитает 0,001% психопатов, встреча с которыми может стать судьбоносной. Такой, как вооруженное нападение грабителей на нас с товарищем в пустыне. Свой рюкзак я отбил с мачете в руках, но теперь в моем теле так и живёт маленький кусочек Колумбии — пуля, которую не вытащили: началась пандемия, паника и врачи просто отказались меня оперировать. В США я тоже пережил ограбление: остался без вещей и документов, с 40 долларами в кармане и телефоном. Зла ни на кого не держу. Главное, я жив, ни на грамм не упал духом и горю желанием продолжить свои скитания.

После нападения грабителей в Колумбии. С тех пор Максим живет и путешествует с пулей в груди. Фото из личного архива.

Для Максима автостоп — это не средство передвижения, а гораздо большее. Стань он богачом - передвигался бы по миру точно так же:

— В первый раз я отправился в автостопное путешествие в семнадцать лет. Тогда мы с подругой (пьяные и без денег)решили съездить в Воронеж на могилу Юрия Хоя – лидера группы «Сектор газа». Добрались до соседнего города. Но для освоения автостопа этого опыта хватило.

Покатай меня, большая черепаха! На Галапагосских островах, 2021 год. Фото из личного архива.

Автостоп для меня — это средство познания мира, конкретной страны, её обитателей. Иначе я не получу того количества приключений, которые наполняют мою жизнь.

По мнению кругосветчика, нет стран, неподходящих или удачных для передвижения попутками:

— Есть те, где автостоп может быть опасен или почти не работать. Но это значит лишь то, что там ждёт больше приключений! Например, в Перу ужасный автостоп. Каждый первый водитель – «деньгопрос», стоять на дорогах приходится часами. Но за ожиданиями кроются аутентичные окраины маленьких городков (в которых я никогда бы не побывал, если бы ездил автобусами), ночёвки в парках, садах, церквях, на стадионах… Общение с местными: поиск еды, туалета, электричества для зарядки гаджетов. Это общение вынужденное, но каждый такой «выход в космос» открывает грань местной культуры: не показушной, а самой настоящей.

«А я кайфую от дороги и самоистязательства»

Автостопщик поделился, что ему дают скитания на грани выживания:

— Просто я больной извращенец. Каждый в этой жизни ловит свой кайф: кто-то от компьютерных игр, кто-то от лежания на теплом пляже, футбола… А я кайфую от дороги и самоистязательства.

Если бы его попросили вспомнить три приключения, то первыми в памяти бы всплыли пеший переход через Дарьенский Пробел (почти нетронутая сельва между Панамой и Колумбией), огнестрельное ранение в Колумбии, одиночное покорение Аконкагуа.

Аконкагуа. Максим на самой высокой точке Южного полушария. 2023 год. Фото из личного архива.

Многим интересно, зачем путешественникам нужно забираться на самые высокие точки или по своей воле идти в гиблые места. Максим ответил так:

— А кто сказал, что мне нужно? Мне хочется! Возможно, это от того, что адреналин - тоже наркотик, вызывающий привыкание, и мне надо все больше «кайфа»… А вообще, я просто людей не люблю, особенно туристов. От них хочется скрыться в далёкие деревни, до которых еще не добралась цивилизация. Вот меня и несёт то в горы, то в болота.

Опасные моменты в кругосветке — не редкость. Максим поделился случаями, когда он был на волосок от гибели:

— В Австралии я чуть не «сдох» от гепатита. В Колумбии меня подстрелили. В Южной Корее, когда я нелегально работал на стекольном заводе, прямо надо мной треснуло огромное стекло, которое перевозили для резки. На Гавайях попал в серьезную аварию: на память остался шрам на ноге - от колена до щиколотки. В Гондурасе чуть не утонул в болотах, пересекая дикую местность с издевательским названием «Спасибо Богу», кишащую гадами. И это только то, что вспомнилось навскидку.

Обувь в длительной дороге буквально рассыпается. Фото из личного архива.

Что происходит в моменты, когда человек заглядывает смерти в глаза? Дает ли он себе обещания на случай, если выживет? Что помогает ему спастись? На эти вопросы Максим ответил так:

— Спасает реакция, наверное. И счастливый случай. Никаких обещаний себе не давал. Опасный момент — мгновение. Когда жизнь зависит от реакции, мозг отключается: в ход идут рефлексы, инстинкты. Не думаешь — делаешь. А потом, когда адреналин отпускает, начинают подкашиваться колени от ужаса.

Что компенсирует злоключения? Фантастические ощущения, которые многие никогда не испытают. Например, встреча рассвета над облаками на вулканах или попадание в аутентичные деревни Гондураса, где почти без благ цивилизации живут народы мискито и гарифуна.

В Никарагуа путешественник встречал рассвет на вулкане Косигуина. 2019 год. Фото из личного архива.

«Месяц моей жизни стоит 250-300 долларов»

Многих волнует вопрос: как зарабатывать в путешествиях, если ты — не удаленщик. У Максима нет на него однозначного ответа:

— Как угодно: все мы разные, а понятия плохо/хорошо в культурах и странах могут сильно отличаться. Главное понимать: если ты нарушаешь местные законы, то за это может последовать кара - депортация или тюрьма. «Нищеброды» вроде меня ограничиваются нелегальной работой или попрошайничеством.

Место ночевки в Индии. Дом автостопщика выглядит так. 2017 год. Фото из личного архива

Небольшие накопления, с которыми Максим отправился в дорогу, быстро «рассосались». Ему пришлось зарабатывать в пути:

— В Австралии работал вместе с папуасами на полях, в США – на стройке, в Южной Корее трудился на заводах, строил теплицы и сажал грибы… Как только кошелек становился толще — двигался дальше.

Не каждый сможет жить на сумму, которую он считает достаточной в дороге:

— Я автостопщик. Месяц моей жизни стоит 250-300 долларов, из которых процентов 80 трачу на сладости и «вкусняшки»: люблю «колу», мороженое и конфеты. Так что много денег мне не нужно.

Колумбия оставила яркие, в прямом и переносном смысле, впечатления. 2020 год. Фото из личного архива.

Помогают выживать путешественнику и лайфхаки. Рюкзак Максима весит 17 килограммов, с едой — двадцать. Он поделился, что в нем достаточно иметь минимум вещей:

— Пара футболок, шорты, штаны, свитер, куртка, палатка, спальник, горелка, газ, посуда, пенка, батарея, «мыльные» принадлежности, машинка для стрижки, аптечка (лоперамид, кеторол, бинт, перекись водорода), запас еды на 2 дня, 2 литра воды. Замечу, что мои вещи «незаменимы» только для меня.

На фоне сиднейского оперного театра. Австралия. 2017 год. Фото из личного архива.

«За семь лет понятие «дом» сильно размылось»

Что будет, когда путешественник обогнет землю, и круг замкнется? Вот как он видит свое будущее:

— А дальше я стану старым-старым, и умру. Если серьёзно, то я не знаю о своих планах на завтра, поэтому нет смысла говорить о том, что будет через пару лет. Кем я себя вижу? Человеком. Главное в нашей жизни — оставаться человеком.

С жительницами Южной Кореи. 2017 год. Фото из личного архива.

На вопрос, где у кругосветчика дом, Максим ответил так:

— На Земле. За семь лет понятие «дом» сильно размылось и хорошо стало там, где я. Сейчас мой дом — Латинская Америка. Здесь я уже почти четыре года: за это время проехал от Кубы до Антарктиды. А вот возвращаться в Россию боюсь. Просто моя Россия осталась в 2016-м. Более того, образ её в голове стал слишком хорош, вычистился от мусора. Это самая лучшая страна на свете, и я очень опасаюсь, что не оправдает ожиданий то, с чем я столкнусь по возвращению.

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Вообще говоря, Максим Власов из Хакасии – путешественник опытный. Автостопом колесит по миру с 2016 года и останавливаться не собирается. Говорит, даже коронавирус , о котором все говорят, не пугает. Вести о пандемии застали его на другом конце мира, в Колумбии, и там пока все спокойно. Но так, чтобы напали, да еще и пальнули из пистолета - такое с ним впервые. (Подробнее)