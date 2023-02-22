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Общество22 февраля 2023 10:12

Почему выросла плата за тепло в Красноярске? Отвечаем на распространенные вопросы

Красноярцы до сих пор обсуждают суммы в декабрьских платежках: в последний месяц 2022 года по всей стране выросли тарифы на коммунальные услуги
Источник:kp.ru

У многих возникает вопрос: почему цена на тепловую энергию поднялась на 11%, а счета на оплату выросли, по словам жителей, на 40% и даже больше. В этом материале отвечаем на самые часто задаваемые вопросы по теме платежей за тепло.

Два фактора, влияющих на сумму в квитанциях

Сумма за отопление, которая отражается в платежках, складывается из двух главных составляющих — цены и объема потребления. Прошедший год был нетипичным: тарифы на коммунальные услуги повышались дважды. С 1 июля — на 8,7%, также с 1 декабря правительство досрочно провело индексацию. При этом в Красноярске рост цены на тепло составил 11%.

Летнее повышение красноярцы не ощутили, так как оплата в городе происходит по факту потребления. Нет отопления, нет начислений за тепло — в платежке «ноль». В сентябре-октябре обычно тепло, и потребление небольшое, поэтому счета в платежках тоже не сильно выросли. Столкнуться с ростом тарифов мы должны были в ноябре, когда в Сибири традиционно зима вступает в свои права. Но почти весь месяц был теплым, морозной оказалась только последняя декада. Как раз после передачи показаний общедомовых счетчиков. И в последнюю платежку года вошли как самые морозные дни ноября, так и декабря. Читать текст полностью

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