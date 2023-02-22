В Красноярском крае увеличилась поддержка муниципалитетов до 150 миллиардов рублей

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В Красноярском крае в 2022 году увеличилась поддержка муниципальных образований до 150 миллиардов рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, это произошло, в том числе, и за счет активного строительства.

Такая финансовая поддержка составила 40% расходов краевого бюджета. Это на 27,8 миллиардов больше, чем в 2021 году. Почти половина всего объема краевой финансовой помощи – дотации и субсидии, которые идут на решение вопросов местного значения.

Заместитель председателя правительства Красноярского края провел выездные совещания с главами территорий. Подведение итогов прошедшего года стало основной темой. Совещания прошли на севере и востоке края - в Мотыгинском и Дзержинском районах.

Бюджеты северных территорий имеют самую значительную долю в общем объеме местных бюджетов – 40%. За 2022 год налоговые и неналоговые доходы на севере региона составили более 30 млрд рублей. Большая часть из них обеспечена поступлениями НДФЛ и налога на прибыль.

На развитие инфраструктуры и учреждений северных, восточных территорий в прошлом году из краевого и федерального бюджетов направлено 19 млрд рублей. В том числе на 3,2 млрд рублей профинансировано строительство одного из самых крупных объектов в регионе – Высокогорского моста и прилегающих дорог.

Также на севере края велись работы по реконструкции автомагистрали Епишино – Северо-Енисейский, строительству 9 школ, 3 врачебных амбулаторий, акушерского комплекса, объектов спорта, ЖКХ и жилого дома.

Во время поездки в поселок Мотыгино Владимир Бахарь совместно с председателем Законодательного Собрания края Алексеем Додатко посетили строительную площадку новой школы на 550 учеников и оценили объем проведенных работ. Планируется, что школа откроет свои двери в этом году.

- Формат выездных рабочих встреч с главами территорий позволяет на месте обсуждать широкий перечень вопросов, в том числе требующих краевой поддержки. Это помогает совместно найти оптимальные решения и выстроить эффективную работу, - отмечает Владимир Бахарь.