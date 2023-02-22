Фото: МЧС по Красноярскому краю

Продолжается тушение страшного пожара в Свердловском районе, площадь возгорания уже составляет 7 тысяч квадратных метров. Фото и видео пожара на складе на Свердловской в Красноярске 22 февраля 2023 года опубликовало МЧС, делятся снимками и в соцсетях.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Возгорание было зафиксировано в 11:22 часа. Огонь быстро распространился до 2,5 тысяч «квадратов». Столб черного дыма поднялся и разошелся так, что его видно практически изо всех точек города.

Фото: ЧП Красноярск

Красноярцы жалуются на смог и неприятный запах. Специалисты Роспотребнадзора же начали мониторинг состояния воздуха. Прокуратура же начала проверку по факту возникновения пожара на Свердловской в Красноярске.

Через несколько часов площадь пожара составила уже 7 тысяч квадратных метров. На месте сейчас работают 119 человек и 41 единица техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Пострадавших предварительно нет. В самом начале пожара всех, кто был внутри помещения, эвакуировали. Известно, что в здании склада находятся склад компании по выбору банных и отопительных печей, спортивно-развлекательный центр и автосервис.

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