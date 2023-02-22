Опубликован график работу пунктов МРЭО ГИБДД в Красноярске на длинные выходные. Фото: ГИБДД Красноярск

В госавтоинспекции рассказали, как будут работать пункты МРЭО ГИБДД в Красноярске на длинные выходные 23-26 февраля 2023 года.

Так, 23, 24 и 26 февраля пункты МРЭО ГИБДД в Красноярске работать не будут. 25 февраля график работы такой:

Зарегистрировать авто или получить водительские права можно с 9:00 до 16:45 на пунктах регистрации АМТС по адресам:

- Маерчака, 53Г, т. 268-02-26;

- Ястынская, 47 ст.21, т. 223-78-90;

- Кутузова 1 ст. 85, т. 278-33-58;

- Металлургов 1К, т. 224-80-02;

- Брянская 23, т.212-13-91 (только получение или обмен водительских удостоверений).

- город Дивногорск, Бориса Полевого,17А, т. 8(39144)33-116.