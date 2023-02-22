За убийство 26-летней давности ожидает суда 49-летний мужчина из Красноярска

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В Красноярске суда ожидает 49-летний мужчина, убивший 26 лет назад молодую девушку. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, все произошло еще 1996 году, а раскрыть преступление удалось только в 2022 году.

26 лет назад в квартире на улице Парашютной было обнаружено тело 22-летней красноярки. Признаков насилия и криминала после внешнего осмотра следователи не нашли. Но судмедэксперты установили причину смерти – удушение. Стало понятно, что девушку убили. Несколько лет правоохранители искали человека, причастного к гибели девушки, но все было тщетно.

Убийцу смогли найти только лишь в 2022 году. Следствие считает, что девушку умертвил её 23-летний бывший одноклассник, на дне рождения у которого это все и произошло.

18 ноября 22-летняя девушка вместе с мужем, другом и одноклассником устроила застолье в своей квартире. Алкоголь и запрещенные вещества толкнули на тот момент 23-летнего парня пойти и похитить золотые сережки, сняв их прямо со своей одноклассницы, пока она спит. Зайдя к ней в комнату, он попытался сделать все тихо, но все же разбудил девушку. Тогда, чтобы она никому не рассказала, решил её убить. Он прижал к лицу подушку, а когда она перестала дышать, то снял все-таки украшение и сбежал.

Когда его начали подозревать в убийстве, то он мастерски отвел от себя подозрения, оговорил одноклассницу в употреблении наркотиков. Но в последствии все же оказался в колонии, правда из-за других преступлений: убийств, кражи.

Следователи предъявили подозреваемому в убийстве неопровержимые доказательства его вины. Тогда мужчина сознался во всем и на проверке показаний подробно рассказал, как и что делал с девушкой. Сейчас мужчина находится под стражей. Материалы расследования в ближайшее время передадут в суд.

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